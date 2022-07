Ismét a balatonboglári evangélikus templomban koncertezik Rákász Gergely, aki legutóbb Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna esperes könyvbemutatóján működött közre a Fischl-házban. A fiatal koncertorgonista július 29-án este új, egyedi hangszerén játszik, amely megjelenésében egy távoli galaxisba induló kecses űrhajót idéz, hangzásában pedig a legnagyobb katedrálisok szent csendjeitől az ott felállított gigászi hangszerek morajló hangtömegéig mindent a hallgatók elé tár. A művésztől megtudtuk: a hangszer ezúttal a show arcát mutatja majd. A Gladiátorok indulójával az ókori Róma cirkuszaiba, Elgar Parádé és Pompájával a királynő előtt tetszelgő angol tisztek elegáns felvonulásaira, Dvořák Largojával pedig az Újvilágba látogatunk. A közelmúltban megjelent Organ Meditation lemezen is hallható Bach-műveken túl a művész ígérete szerint felcsendül Vivaldi is; A Négy Évszakból most a perzselő Nyár tétel a soros, allegorikusan mutatva az ember már érett korának örömeit és félelmeit, a megérdemelt munka gyümölcsét. Idén kerek évfordulós Rossini, így nem marad ki a műsorból az olasz opera legendás alakjának megidézése sem.

L. S.