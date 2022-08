– Zeneszerző, dalszövegíró, színész, költő, buddhista pap, Karinthy-gyűrűs humorista, asztrológus, A L’art pour l’art Társulat és a KFT együttes alapítótagja. Amolyan modern polihisztor. Bármibe fog, arra felfigyel a közönség, mi a szerteágazó sikerének titka?

– Sokoldalúságom az oroszlánban álló hat bolygómnak köszönhetem. Különböző inkarnációs utak megtétele után ezt a sokféleséget eredményezte, ám az egészet lefékezte a négyes házban álló Szaturnusz. Emiatt állandó akadályokba ütközöm. Nem vagyok olyan híres, mint Mick Jagger, akinél ugyanaz a bolygóállás játszik szerepet, ám a Szaturnusz nála az egyes házban áll. Nálam nem tud robbanni.

– Legutóbb a somogyvámosi Krisna-völgyben koncertezett. Mit jelent önnek a Krisna-tudat?

– A Krisna-tudattal az egyetemes tudat aspektusaként vagyunk jelen, ennek nézőpontját képviseli minden létező. Azt üzeni, hogy egyben, egységben vagyunk. Ez a tudat kristály, dimenziókon keresztül áthatol, olyan, mint egy hologram: levágunk egy darabot, és az egész mégis egyben van. Krisna az egyetemes tudat: minden, amit látunk, az ő megnyilvánulása. Mindenféle néven nevezzük, mindenki hozzá jön. Úgy kell elképzelnünk, hogy ül Krisna a hegy tetején, és minden vallás feléje igyekszik. Mindegy honnan jönnek és minek nevezik, ő Krisna!

– Magyarország keresztény állam, hogyan talált rá a buddhizmusra, valamint Krisnára?

– Engem nem neveltek kereszténynek. Nagyanyám Biblia-olvasó volt, anyám bevitt a templomba, ennyi volt a vallási neveltetésem. Iskolába szocializmus idején jártam. Marxizmus, leninizmus… nem fertőzött meg a materializmus. Tizenhét évesen már felismertem az egyetemes tudat létezését. 1984-ben egy bajai barátom javaslatára felkerestek krisnások Budapesten. Másfél évig követtem napi szinten. Vegetáriánus voltam. Ám a világelméleti-filozófiai viták miatt eltávolodtam. Zsigerileg nem bírom, amikor valaki a saját vallását egyeduralkodónak tünteti fel. Akkor elmentem buddhistának.

– Mostanság egyre inkább hallatja a hangját, ha a világban történő eseményekről van szó. Miért tartja fontosnak, hogy elmondja a véleményét?

– Asztrológiai konstellációkkal minden jól követhető volt, ami történt. Élesedik a Szaturnusz–Uránusz kvadrát, és az emberek egyedül vannak hagyva a saját hülyeségükkel és félelmeikkel a félrevezetett világban. Helyes helyzetfelismerésre van szükség. Szánom az emberiséget, mert szándékosan gerjesztett nyomorúság van.

– Mit kellene tennünk?

– A helyes felismerésből, helyes elhatározással, helyes igyekezettel váltani kell! Napi félórája mindenkinek van, amit nem a tévé előtt kell bambulással töltenie. Kezdetnek semmi mást ne tegyen ebben a félórában, mint hogy a saját légzését figyelje egyenes háttal ülve, csukott szemmel. Ez a félóra csak az enyém, és arról szól, hogy a légzésemet figyelem, miközben természetesen érzékelem a világ dolgait, hallom, mi történik körülöttem, de azt mondom: nincs dolgom vele, nem figyelek rá, csak a légzésem figyelem! Egyre inkább érzem, hogy árad az energia a légzésemmel.

– Ennyi volna a titok?

– Ez egy nyugodt lelkiállapot. Elpöckölöm a vágyakat, letisztul a tudatom, kevesebb nyugtalanság, élmény jön föl. Napi félóra gyakorlással megteremtem a belső nyugalmamat és békémet, ami aztán kiárad a környezetemre. Ha valaki vállaltan istenhívő, lehet minden lélegzetvételre gondolni egy imát vagy egy mantrát, kérést. Bármilyen vallású is az illető. Ez a „varázslat” megtanulható.

– Milyennek látja a világot?

– Rettenetesen feszül. Egy egzisztenciális válság korát éljük. A világ egy érdemi változás előtt áll. Az élet vagy a halál között kell dönteni. Ebben segít a szeretet és a szelídség. A férfierő megbokrosodott, célt tévesztett: kakaskodás, háború zajlik. A női energiák képviselik a teremtést, az életet. A nőiségről kellene megváltoztatni a nézeteket. És nem szexuális játékszernek, hanem az élet forrásának kellene tekinteni a nőt. Gondoskodás, szeretet, áldozatvállalás, adás, finomság, szelídség – ezekre a női erényekre van szükség most. A világnak női vezetőre volna szüksége. De nem amolyan harcos amazonra, hanem amolyan „Asszonyvezetőre”, aki családanya, vagy egy jóságos, fiatalos nagymama és elhivatott papnő.



A Balatonnál írja új könyvét, Laáradás lesz a címe

Laár András nyáron igyekszik a Balaton közelében üldögélni, meditációs online órákon vesz részt. Mindeközben folyamatosan dolgozik, alkot, ír. Most éppen egy könyvet, amelynek ötlete feleségétől származik elmondása szerint.

– A Laár szerint a világ eredetileg egy riportkötetnek indult. A feleségem készített velem interjúkat a régi időkről. Nosztalgiázni hívott. Ez képezi az új könyvem alapját. Tűzök bele verseket, novellákat is. Igazi Laár­adás lesz... – mondta a modern kori polihisztor, aki most írói énjét helyezte hangsúlyba.



