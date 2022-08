Az ingyenesen látogatható minifesztivál színpadját a vízbe építik fel, amely a parttól legalább 100 méterre áll. Ám mivel a Balaton vízállása hetek óta rekord alacsony, nem lett volna Zamárdinál elegendő víz, hogy fenntartsa a színpadot. A vízügyi honlap adatai szerint jelenleg Siófoknál 78 centiméter a Balaton vízállása, ugyanitt egy hónapja még 86 centimétert mértek.

A Balaton északkeleti csücskében, a Tobruk strand előtt azonban sikerült kultikus helyszínt találni a folytatáshoz, ahol ráadásul ki is lehet használni az úszó színpad által kínált adottságokat, vagyis mind a vízből, mind a partról lehet majd élvezni a sztárfellépők műsorát.

Igazi fesztiválos csavart ad az augusztus 4-i, csütörtöki nyitónaphoz az, hogy aznap két színpadon is pörög majd a műsor: hiszen éppen ekkorra szervezte a balatonfűzfői önkormányzat a parton Gájer Bálint fellépését, este 6 órától. Előtte a vízen az InFusion Trió kezd öt órakor, majd este fél nyolckor a The Carbonfools zárja az élőzenés műsort.

Hangulatos bulihelyszínt építenek a vízen. Fotó: Szmolicza Szilvia/BalatONkoncert.hu

Augusztus 5-én, pénteken Haagen Imre és a Dalköltők Társasága lép fel 5-től, 19 órától pedig a Hősök csapata csap várhatóan fergeteges bulit a strandoló közönségnek.

Szombaton aztán 17 órától a Kelemen Kabátban zengi majd várhatóan az ismert „Nyári gyerekek a Balaton parton…” strófát, a fél nyolckor kezdődő bulit pedig Pápai Joci és zenekara tartja.

Az élőzenés fellépések után éjfélig a BalatONkoncert rezidens lemezlovasa, Matthew Lenner prezentál hangulatos DJ Show-t. A minifesztivál harmadik állomásának műsorát vasárnap délután négytől a Buborék Együttes gyerekműsora zárja a parton.

− A fűzfői helyszín különleges adottságokkal rendelkezik, hiszen a hamar mélyülő víz miatt itt a színpad elég közel kerülhet a parthoz ahhoz, hogy onnan is élvezhető legyen a műsor, ugyanakkor a vízből akár több százan is nézhetik pancsolás közben a koncerteket. A Tobruk strand fedett színpadja pedig garanciát nyújt arra, hogy rossz idő esetén is meg tudjuk tartani a bulikat. Nagyon köszönjük az önkormányzatnak, hogy az utolsó pillanatban, ráadásul a Gombócfesztivál mellett, helyet biztosítottak számunkra – mondta el Lénárt Attila, a fesztiválsorozat főszervezője.

Augusztusban még Balatonföldváron is lesz módunk a vízben bulizni.

A balatonfűzfői bulin nem csak annak köszönhetően kerülhetnek szinte testközelbe a sztárokhoz a nézők, hogy a vízből is nézhetik a koncerteket. Folytatódik a rendezvénysorozatának főtámogatója, a Szerencsejáték Zrt. játéka is, a „Legyen szerencséje a sztárokhoz!”, amelynek keretében két-két szerencsés nyertes közös képet készíthet kedvenceivel és a kulisszák mögül, azaz a backstage-ből nézheti végig a koncertet.

További részletek és aktuális információk a BalatONkoncert Facebook-oldalán találhatsz és a hivatalos weboldalon.