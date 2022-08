Dóra Zoltán a fesztivál egyik főszervezője lapunknak elmondta, új és izgalmas elemekkel bővítették az idei kínálatot. A fesztiválon belül több kisebb eseményt is szerveznek a következő napokban. Külön a gyerekeknek is lesz egy fesztivál. Megválasztják a legszebb gyermeket és anyukát, országos sakkversenyt rendeznek, de a bikinis lányok is színpadra állnak majd.