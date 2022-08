Óvatos léptekkel lehetett beljebb jutni a nyolcvanhat éves Bözsi néni portáján, hogy a járdára bólogató virágai épségben megússzák érkezésünket.

– Huszonöt vödör vizet hordtam rájuk naponta abban a nagy hőségben – fogadott az idős asszony, amikor látta a virágáradaton felejtett tekintetemet. Majd megmutatta az otthoni és a faluban használt botját is, amelyekre néha szüksége van.

– Vallásos vagyok. Pár éve még elbicikliztem a templomba, de a lányom félt, nehogy történjen velem valami, ezért a kerékpározást abbahagytam, ne kelljen értem izgulni – magyarázta Bözsi néni, aki fényképekkel készült a látogatásomra. Egy megsárgult újságcikk is hevert a fotók között az asztalon, amely egy 1970-ben történt filmforgatásról szólt. A csökölyi fehér gyászról Moldován Domonkos készített akkoriban dokumentumfilmet, a település életét felbolydítva.

Fotók: Lang Róbert

– Akkor még tizenegy fehér gyászruhát össze tudtunk szedni a faluban. Azóta sorban meghaltak már, akik viselték, és abban temették el őket, mert halottas ruha is volt egyben. Régen az asszonyoknak ez volt az ünneplőruhájuk is – mesélte a viselet történetét. A fehér gyász hagyománya még a török időkből maradt Csökölyre. Napjainkban Somogy Örökségeként tekinthetünk rá. Nagypénteken dél­előtt is hordták, délután egy sáfránnyal megszínezett sárga változatát vették fel. Többnyire a középkorosztály viselte a fején az úgynevezett kápszlival, az idősebbek inkább csak fehér kendőt kötöttek. A különleges viselethez a kelméket a háztartásokban maguk készítették el.

– A férjemék kulákok voltak, elvittek tőlük mindent, a kelméket is. Ezért ő maga szőtt abroszokat az esküvőnkre – mondta Bözsi néni, aki szerint a fehér gyászruha, amely az I. világháború idején élte aranykorát a településen, a II. alatt maradt el.

– A II. világháború alatt iktatták be Bosznai tiszteletest. A templomban mindenkin az ünneplőruha volt. A férfiakon fehér ing, fehér bőgatya, fekete mellény, a nőkön a fehér ruha. A tiszteletes alig bírt megszólalni a prédikációjában, annyira meghatódott: „Uramisten! Hol vagyok? A mennyországban?” Ezt a kérdést tette fel, amikor először látta együtt a falu közösségét – emlékezett vissza az utolsó asszony, aki három évvel ezelőtt még magára öltötte a fehér gyászviseletét.

– Egy szennai rendezvényen vettem fel utoljára. Azóta már elajándékoztam. A családban senki nem akarta továbbvinni a hagyományt, én magam pedig egyedül nem tudtam felvenni. Fiatalon a férjem segített az öltözésnél, az utóbbi időben pedig a lányom. A ruhának nagy súlya is volt, úgy éreztem, ez már nem nekem való. Az sem volt mindegy, a kendő hogyan áll, ennyi mindenre nehéz már odafigyelni – mondta a viseletről, amelyet az alsószoknya, a felsőszoknya, a blúz, a kötény, a vállkendő, a kápszli, a fejkendő, a félrevető, és a zsebkendő tett teljessé. Hozzá magas szárú, fekete cipőt húztak.

Illés Mihálynénak továbbra is fontos a hagyományőrzés. Évekkel ezelőtt oroszlánrészt vállalt a helytörténeti múzeum létrehozásában, ahol megtekinthető a fehér viselet. Egy nyugdíjasklubot is alapított hat esztendeje úgy ötven fővel, ám mostanra huszonnyolcan maradtak. Egy hagyományőrző dalkör is működik ösztönzésére a faluban. Eleinte tizenketten voltak, most már csupán hatan énekelnek.

– Sajnos nincs utánpótlás, a fiatalok nem akarnak a hagyománnyal törődni. A maréknyi dalkörrel hamarosan Somogysárdra megyünk egy fellépésre, ahová meglepetéssel készülök. Amikor apukám katona volt, édesanyámnak küldött egy levelezőlapot. Azon állt egy szép vers, amit azóta megzenésítettek. Ezt fogom előadni – és már dalolta is a megható éneket a szőlőfürtöktől roskadozó lugasa alatt. Közben újabb fotók kerültek elő az asztalra készített kupacból. Némelyiket kezébe véve megmosolyogta és magyarázatot fűzött hozzá.

– Ez volt a csökölyi kontyos népviselet – adta kezembe a fotót. – Egyszer a Horthy-korszakban két pár felment Budapestre a Gyöngyös Bokréta felvonulásra. A kormányzó kiállította őket a sorból, és ott kellett várakozniuk az esemény végéig. Megijedtek, nem tudták, mi fog történni, ám Horthy Miklós a végén azt mondta nekik, hogy sok viseletbe öltözött embert látott aznap, de egy sem volt ilyen szép, mint a csökölyi. Még oklevelet is kaptak – mesélte Bözsi néni, aki a hagyománytiszteletének és a közösségépítő tevékenységének köszönhetően 2015-ben a település díszpolgára lett.



A komatál volt a barátság záloga

A fehér gyászon kívül különleges volt az életre szóló barátság, vagyis a komaság jelképeként küldött komatál, amelyen az alma, a hímes tojás, a narancs mellett egy tál sütemény és egy üveg bor is helyet kapott.

– A komatállal azt jelezték egymásnak, hogy egy életre szóló barátságot szeretnének kötni. A faluban így négy-öt komája volt mindenkinek. Elmentek látogatóba a leendő komához, és magukkal vitték a kidíszített komatálat. Arról ha valamit levett a koma, pótolnia kellett mással, hogy ne maradjon üres hely a tálon. Fontos volt, hogy az üveg borból is igyanak áldomást az életre szóló barátságra – emlékezett vissza a folyamatosan mosolygó asszony a csökölyi hagyományra. Azt is elmesélte, hogy milyen szerencsésnek tartotta magát egykor a férje mellett, aki minden háztartási munkát elvégzett, míg ő dolgozni járt, és még azt is megengedte neki, hogy kedvenc időtöltésének, az utazásnak is hódoljon. Így jutott el egyszer a nemzetközi nőnapra a Szovjetunióba és bejárta hazánk valamennyi vidékét is.