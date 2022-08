Elkészült a magánközjegyzői okiratok és végrendeletek adatbázisa, az iratokat 2019 és 2021 között dolgozták fel a somogyi levéltárosok. A Kaposvári Törvényszéktől vették át az anyagot, összesen 200 dobozt, melyeknek tartalmát feltárták, és adatbázisba foglalták egy előre meghatározott séma alapján. Az 1931-es évig bezárólag érhetők el jelenleg az iratok, mert napjainktól számítva 90 évig visszamenőleg a hasonló magándokumentumok a személyiségi jogok miatt nem kutathatók. Az okiratok és végrendeletek a Hungaricana internetes portálon érhetők el, ahol az iratok képe is megtalálható.

– Aprólékos, kemény munka volt – idézte fel lapunknak Kiss Norbert Péter, a MNL Somogy Megyei Levéltárának igazgatóhelyettese, aki a feldolgozást irányította. – Kutathatók az adatok, tehát ha az érdeklődő talál valamit, ami esetleg a saját családját érinti, akkor felveheti velünk a kapcsolatot, és személyesen tekintheti meg a szóban forgó iratot a levéltárban.

A munka nagyságát illusztrálja néhány számadat. Az 1875 és 1949 közötti magánközjegyzői iratok 108 ezer bejegyzést, az 1871 és 1949 közötti végrendeletek 5500 bejegyzést tartalmaztak. Az ügytípusok hasonlóak voltak, mint a maiak, volt köztük ajándékozási szerződés, örökösödési ügy, örökbefogadás, cégalapításra vonatkozó szerződés. Külön érdekességet jelentettek a házassági szerződések, ha hozományról is szóltak. Sok somogyi értelmiségi szerepel az ügyfelek között – ügyvédek, orvosok, pedagógusok –, de vannak köztük iparosok és kereskedők is. A többség azonban földműves volt.

Az MNL Somogy Megyei Levéltárának igazgatóhelyettese arról is beszélt, hogy a családtörténet-kutatók számára fontos, ha megtalálják a keresett személy aláírását egy-egy ügyiraton, de gazdaság- és társadalomtörténeti vonatkozásban is kutatható az anyag. Egy kiállítás is összeállítható belőle, bemutatva a híres somogyi emberek aláírásait. A megye és a megyeszékhely prominens személyiségeinek és családjainak nevei ugyanis rendre feltűnnek a szövegben, így Zichyekről, Széchenyiekről, Svasticsokról és a Kacskovicsokról is olvashatunk.

Érdekességként említette, hogy az ismert somogytúri festő, Kunffy Lajos családjában több végrendelet is készült, amely a vagyon sorsáról döntött.



Közzéteszik a levéltárban a hónap dokumentumait is

Az MNL Somogy Megyei Levéltárában az iratok feldolgozása közben arra is szakítanak időt, hogy minden hónapban közzétegyék a honlapjukon a hónap dokumentumát. A legutolsó dokumentum 1849 nyarának világába repíti az olvasót. Németh Boldizsár szolgabíró 25-26 éves korában írt levelét mutatták be. A fiatal tisztviselő még kinevezése előtt a Habsburg kormányzat időszakában is agitált a magyar kormány mellett. Az április 27-i Istvándiban tartott országos vásáron piros-fehér-zöld tollakkal díszített kalapban tájékoztatta a népet arról, hogy készüljenek. Kitüntette magát az 1849. május 24-i barcsi csatában is, és a Noszlopy vezette sereggel annak feloszlásáig kitartott. Németh levele a Noszlopytól kapott utasítások alapján készült. A szövegen érezhető az 1849. június közepi orosz betörés sokkhatása. 1850-ben kémkedéssel és gyújtogatással vádolták. A szabadságharc után fogságba került, és az nem derült ki, hogy pontosan mennyi időt kellett raboskodnia.



Fotó: Muzslay Péter