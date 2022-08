A mozgalmas július után az augusztus is bőven tartogat színpadi látnivalót, ilyen lesz például augusztus 6-án Mácsai Pál és Lukács Miklós Az élet értelme című estje, augusztus 13-án a Minden lében három kanál című előadás vagy augusztus 27-én Pokorny Lia LIAison című zenés estje is.

Nagy Viktor, a Kultkikötő alapító-igazgatója A Somogyi Hírlapnak elmondta: minden héten készülnek gyermekszínházi előadásokkal, s kézműves foglalkozásokat is tartanak. Egy alapítvánnyal karöltve nemrég színházzal, tánccal, zenével foglalkozó tábort szerveztek, melyen harminckét határon túli magyar, illetve Magyarországon élő gyermek találkozott.

Nagy Viktor és Mészáros Miklós polgármester már az őszi programról egyeztetett. Fotó: Németh Levente

A várossal kötött kulturális feladatellátási szerződésükhöz híven a Kultkikötő szervezi az ingyenesen látogatható kápolnatárlatokat is, mely szeptember közepéig nyújt tartalmas látnivalót a festőművészet iránt érdeklődők számára. Nem csak a nyarat töltik meg programmal, hiszen mint azt Nagy Viktor elmondta, négy évszakos működésre adták a fejüket, s éppen Balatonboglár az egyik olyan hely, ahol van is ennek értelme, létjogosultsága.

A nyári időszakon kívül például ingyenes filmklubot is szerveznek, ami elsősorban a városlakóknak szól. Ez igazi közösségi élmény az alapító-igazgató szerint, sokan pogácsával, borral érkeznek a vetítésekre. Olyan kortárs és klasszikus filmeket mutatnak be, melyekkel televízióban kevésbé találkozhat az ember.

Természetesen nem a Kultkikötő programsorozata az egyetlen tartalmas kikapcsolódási lehetőség Balatonbogláron, a komolyzene iránt érdeklődők is találhatnak kedvükre való eseményt a nyári időszakban.

Augusztus 9-én és augusztus 16-án orgonakoncerten vehetnek részt az érdeklődők a Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus templomban. Mindemellett látogathatók a Fischl-ház állandó tárlatai a nyári időszakban is, melyben a francia és a lengyel emlékszobán túl iparművészek munkái is megtalálhatók.