Este nyolc körül arra figyelmeztették a szervezők a bulizókat, hogy hamarosan nagy erejű vihar csap le a fesztivál környékére, ezért mindenki vonuljon fedezékbe. De egy viszonylag kisebb esővel megúszták a Strand partiarcai. Ezután folytatódhatott a buli, amelyet egy hatalmas Balaton-parti tűzijáték koronázott meg.

Forrás: strandfesztival.com

A buli utolsó napján vasárnap fellép Bruno és Spacc, Majka, Timmy Trumpet. De a húrok közé csap vasárnap a Csaknekedkislány, az Ivan and the Parazol. A Telekom Kraft színpadon is nagy bulira van kilátás, hiszen Rácz Gergő és Orsovai Reni után a BSW és a Punnany Massif is színpadra lépnek. Garantáltan még utolsó napján is nagyot szól a fesztivál, a Petőfi Színpadon ugyanis olyan fellépők váltják egymást, mint az Anna and the Barbies vagy az Anima Sound System.