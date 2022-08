A hangszer legkiválóbb muzsikusai közül tízen adtak randevút egymásnak, négyen más zeneszerszámmal érkeztek. Somogy megyét a kaposvári Rádics Tibor képviselte tárogatóval, míg a felesége hegedűvel, Hamarics Imre népies nevén hosszi furuglával, Herczeg Jánosné pedig nagyon szép hangjával hívta fel magára a figyelmet. Hogy Somogyból miért csak egy tárogatós volt ott, arról Rádics Tibortól kaptunk magyarázatot.

– Nálunk kevésbé elterjedt hangszer a tárogató, csak a Balaton környékén játszik rajta még valaki, pedig 2014-ben hungarikum is lett a különleges hangjáról híres fúvós. Eredeti változatában a Rákóczi szabadságharc idején használták hadi sípként és a katonák is gyakran fújták a táborokban maguk szórakoztatására. Mai formájában a 20. század során volt a falusiak kedvelt zeneszerszáma – tette hozzá Rádics Tibor.

A rendezvény kiskorpádi származású főszervezőjétől, a Budapesten élő Gulyás Lászlótól tudjuk, hogy a Rákóczi Ferenc Tárogató Egyesület harminc éve alakult, tagjainak rendszeresek az összejövetelei, és már többször került sor nemzetközi találkozóra is. Maga a bőszénfai esemény egyedülálló élményt jelentett a kívülállók számára. A tárogatót egyedi hangzása, különleges hangszíne miatt nem ok nélkül nevezik a lélek hangjának, a megszólaltatásának pedig nem is lehetett volna jobb helyszíne a zselici dombok között.

A találkozón a magyar dalkincs legszebbjeiből válogattak: a Rákóczi-nótáktól a két világháború katonanótáin át a népdalokig szólaltattak meg, de a magyar nóták sem maradtak ki a felhozatalból. A remek hangulathoz a tangóharmonika és a hegedű is hozzájárult, csakúgy, mint az erőteljes férfi énekhangok, valamint Herczeg Jánosné szólóban előadott dalai.



A hungarikumhangszer legjobb muzsikusai látogattak el Bőszénfára