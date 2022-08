– Várnak a színpadon! – ugratta egy fiatalember barátját. Utóbbi nevetve csak annyit mondott: ilyen hőségben biztosan nem lép fel. A gyermekes családok és a környékbeli utcákban élők folyamatosan érkeztek a programra, ahol a kisebbeket ugráló vár és ügyességi horgászjáték is várta. A fülledt időben jól csúszott a limonádé, s amíg a fellépők előadták produkciójukat, a szorgos önkéntesek már a szendvicseket kenték a Jelenlét házban.

Révai Kata Barbara, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kaposvári program koordinátora azt mondta: a nyárzáró forgatagot 2017-ben rendezték meg először, mely a közösségi élet erősítését is szolgálja.

– Énekeseket és táncosokat is meghívtunk, olyan program várja az érdeklődőket, ahol a gyermekek és a szülők is kikapcsolódhatnak, s közösen gyűjthetnek élményeket– hangsúlyozta. – Az évi négy nagy rendezvényen kívül rendszeresen klubfoglalkozásokat is tartunk a környék lakói számára ezzel is kovácsolva a helyi közösséget, tette hozzá.

Balogh Krisztofer énekesen kívül a Pári Aranyeső, illetve a Rózsák és tövisek tánccsoport fellépését várta a közönség a legjobban, de a programban táncverseny is szerepelt. Kalányos Nikoletta, a Sásdi Hagyományőrző tánccsoport tagja örömmel jött Kaposvárra. Csapatuk a mostani felállásban nyolc éve vállal fellépéseket országszerte, az utóbbi időben számos rendezvényen, ki mit tudon mutatták be tudásuk legjavát, sőt, több tagjuk Horvátországban és Finnországban is szerepelt. Nagyecsedi, szabolcsi és marosmenti-cigány táncokkal készültek.

– A hagyományok ápolására, a kulturális értékek megőrzésére is alkalmas a tánc, amely összeköti a közösséget – mondta. – S jó, ha minél több fiatal sajátítja el legalább az alaplépeseket. Azért is örülök ennek a találkozónak, mert sokan vagyunk együtt, s talán valaki épp most kap kedvet a tánchoz. Látszik, sokan dolgoztak azért, hogy mindenki jól érezze magát.

A kaposvári önkormányzat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a roma nemzetiségi önkormányzat valamint a kaposvári humán-szolgáltatási gondnokság családsegítő és gyermekfejlesztő központ is részt vesz abban a konzorciumban, mely – komplex programok segítségével – a társadalmi együttműködés erősödését szolgálja. Ez a program számos lehetőségre – egyebek mellett képzés, lakhatási körülmények javítása vagy épp a munkavállalással kapcsolatos tudnivalók – is kiterjed. Szabó Zoltán, a Kaposvári Fejlesztési Központ szakmai igazgatója kiemelte: lényeges, hogy mindig szükség van az érintettek aktív együttműködésére.