– Július eleje óta heti kétszer találkoztunk, és egy hétig táboroztunk együtt – mondta el az ötödikes Rangits András, aki Karcsi szerepét játszotta a darabban. – Már korábban is szerepeltem az előadásokban, de most a testvéremmel zenélünk is az elején, és a cirkuszban is lesz egy trükkös számunk.