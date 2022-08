– Kicsit hideg volt, de ahogy tapossuk egyre puhább és melegedik – avatott be a sárdagasztás rejtelmeibe Szarvas Péter, aki Kaposvárról érkezett és először vesz részt ebben a táborban. Joó László a szennai nagymamánál nyaral, így került a fővárosból a somogyi településre.

– Nagyon sok dolgot csinálunk, kedden kirándultunk a településen és sok házat megnéztünk, ezeket le is rajzoltuk – mesélte a táborozó. Pár méterre arrébb már készült is a fal sárból. – Mindenki egy maroknyi alapanyagot vegyen a kezébe, amelyet a formálás után ide beleteszünk – mutatta az alapfogásokat Farkas Gergely, a szennai skanzen múzeumpedagógusa. A gyerekek a fecskerakásos falrakást hamar elsajátították. – Kis golyókat csinálunk és egymásra rakjuk, így jól tapadnak – mondta el Juhász Barnabás, aki öccsével, Gergővel rakta a falat. Hozzátette: nagyon érdekli a népi építészet, felnőttként szeretne ilyen házakat építeni és szívesen is lakna ilyenben. A lányos is szorgosan dolgoztak a porták előtt. – Sáros, agyagos víz van a vödörben és ezt egy meszelővel visszük fel, így portalanítjuk, megújítjuk a ház előtti részt – mutatta a kaposfüredi táborozó, Kiss Jázmin Réka.