Az érdeklődők Szász Endre grafikái mellett a várdai és környező települések fiataljainak festményeit is megtekinthették.

Hajdu Katalin, a művész özvegye elmondta: fontosnak tartja, hogy Szász Endre kulturális örökségét megőrizzék, korábban egy felolvasó estet, kulturális konferenciát, most egy tárlatot szerveztek ennek jegyében. A tárlat az Agrárminisztérium támogatásával a Hungarikum pályázat keretén belül valósult meg. Az esemény fővédnöke Móring József Attila országgyűlési képviselő, kormánybiztos volt, aki köszöntőjében hangsúlyozta: nagy öröm volt számára, hogy Szász Endre Somogyot választotta hazájának és özvegye, települése hálával gondozza hagyatékát, élővé téve munkásságát.

A rendezvény védnöke, Bíró Norbert, Somogy megye közgyűlésének elnöke elmondta: a festőművész neve egybefonódott Várdával, Somogyországgal, kulturális örökségét ápolni, gondozni kell, hogy a jövő generációja is

Fotós: Kovács Tibor