Az Elvis című film nem csupán egy szimpla mozi rengeteg ismert slágerrel, hanem úgy mutatja be a király életét és pályáját, ahogy soha nem láthattuk a csillogó kosztümök alatt.

Az egész Elvis-sztorit a Tom Hanks által megformált ezredes, azaz Tom Parker narrálja Elvis menedzsereként. Visszaemlékezik arra, hogyan itatta át a király lényét a zene már gyerekként, hogyan találkoztak először, mennyi vitájuk és mennyi diadaluk volt a közös munka során. Túl sokat azonban nem tudunk meg a kétes hírű ezredesről, de abba betekintést ad a film, milyen hatása volt a néhai menedzsernek a rock and roll fenomén karrierjére.

Tom Hanks (balról) a néhai menedzser bőrébe bújva emlékezik vissza a Királyra (jobbra).

A film egy látványos időutazás egy olyan korba, amelyben igazi zenei világsztárok születhettek. Nehéz volna megfejteni, miért imádták az emberek Elvist: talán azért is, mert olyan dolgot hirdetett az egész lényével, ami akkoriban tiltott volt, a zenéje és tánca egyszerűen transzba ejtette a közönséget, a sugárzó személyisége bilincselt le mindenkit. A főszereplő Austin Butler játéka több ponton ilyen érzéseket váltott ki belőlünk.

A formabontó zenés filmjeiről ismert (Moulin Rouge, Rómeó és Júlia) Baz Luhrmann ausztrál filmrendező szerencsére tökéletes címszereplőt talált az ifjú Austin személyében, miután öt hónapon át tesztelte a fiatal titánt a szerepre. Butlernek ez a mozi lehet a nagy áttörés, hiszen korábban nem igazán láthattuk nagyfilmben. Austin Butler többször is nyilatkozott az Elvisről, amikor elmondta: sokkal többet akart adni a nézőknek, mint egy Elvis-imitáció, ezért aztán a film hosszas munkálatai során (amely két évnél is több volt, a covid miatt, amelynek egyik első híres fertőzöttje volt Tom Hanks) a szerepben maradt. Sőt annyira beleélte magát, hogy a forgatás végén, nehezen jött csak ki belőle, ezt csak tetézte, hogy több sérülést is szerzett a mozi munkálatai során. Az odaadása át is jön az alakításán: nem csak a kosztümök és frizurák sikerültek jól, de a legapróbb gesztusokig igyekezett levenni Presley mozdulatait. Néhány jelenetnél egészen kísérteties a hasonlóság az ifjú Butler és Elvis között.

Mindenki tudja, de szerencsére ez süt is a filmből: Elvis Presley akkora sztár volt, hogy internet és Tik-Tok nélkül is mindenki ismerte. Még úgy is, hogy karrierje nagy részében Las Vegasban lépett fel és a nagy világkörüli turnéja sosem valósulhatott meg. Azt is megtudjuk róla, hogy negyven évesen attól félt, hogy halála után nem fognak emlékezni rá.

Az Elvis dalok egy jelentős részét a főszereplő Austin Butler énekli meglehetősen magas minőségben. A mozi különlegessége a popra, hip-hopra átszerelt Elvis, hiszen dalait több neves sztár átmixelte az alkotás kedvéért.

Elvis, 2022.

Gyártó: Warner Brothers

Hossza: 159 perc

Játsza: Art Mozi Kaposvár – Szivárvány Kultúrpalota, 19 óra