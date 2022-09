Szaka Zsolt elnök erről a következőket nyilatkozta lapunknak: „A Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület már évek óta nagyon jó kapcsolatot ápol a maroshévízi Dr. Urmánczy Nándor Egyesülettel. Nem csak a tevékenységünkben sok a kapcsolódási pont, hanem a sorsunkban és a helyi megítélésünkben is. Évek óta tervezgettük a személyes találkozást, de mostanáig még nem sikerült a vírushelyzet miatt. Színvonalas programsorozatra kaptunk meghívót, amellyel végre élni tudtunk.” A több napos rendezvény nyitányaként „A Szent Anna-tó legendája” címmel egy érdekes árnyjátékkal indult a programsorozat a Művelődési Házban. Másnap a helyi római katolikus templomban ökumenikus igeliturgiát tartottak, majd a meghívott delegációk – köztük a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület részéről: Szaka Zsolt elnök és Forgó Ferenc egyesületi tag – koszorúzással és főhajtással tisztelegtek Urmánczy Nándor (1868-1940) maroshévízi író, politikus, képviselő, a Székely Nemzeti Tanács alapító tagja, Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája harmadik elnökének szobránál. Ezt követően ünnepélyes keretek között helyezték el a templomkertben lévő Urmánczy család sírboltjánál is a megemlékezés koszorúit. Ezután a szomszédos Közösségi Házban dr. Sáska Zoltán Attila, Magyarország Bukaresti Nagykövetségének a diplomatája; Barti Tihamér, Hargita megye megyei tanácsának az alelnöke; és Fráter Olivér történész, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet volt elnökhelyettese mondott ünnepi beszédet. Majd Dénes Géza, dr. Székely András Bertalan, Török Zoltán, Fráter Olivér, Segyevy Dániel, és Komári János előadásaival, illetve könyvbemutatóival folytatódott a műsor. Az állófogadás után a felújításra váró Urmánczy-kastélyban egy fiatal tehetség, Bajkó Ramóna Regina festménykiállítását tekinthették meg és egyúttal az épület történetével is megismerkedhettek a résztvevők. Az esti program részeként a Székely Góbék kabaré előadása alapozta meg a báli hangulatot. A záró napon az Urmánczy strand kertjében a gyergyóremetei fúvószenekar előadásával kísért főzőversennyel zárult az igen tartalmas program. „Maroshévíz látnivalói között megtalálhatók a magyar történelem emlékei, de ezeket sajnos lassan háttérbe szorítják a román kultúra és hagyományok ápolására létrehozott emlékhelyek. Csodálatos fekvésű fürdőváros a tengerszint felett 650 méterrel és rengeteg természeti látnivalóval. Itt található egy panorámás hegyoldalban Románia leghosszabb bobpályája és a város peremén a csodálatos, mindig megújuló Termál-vízesés. Köszönjük szépen Dr. Urmánczy Nándor Egyesület tagjainak a meghívást és a csodálatos vendéglátást! Külön köszönjük Czirják Károlynak, az egyesület vezetőjének a település bemutatását és feleségének, Csillának a különleges ételeket, süteményeket! Egy nagyszerű (immár tíz éve hagyományos) programot szerveztek olyan környezetben, ahol magyarként nehéz érvényesülni. Kitartást kívánunk nekik ehhez a munkához és köszönjük, hogy nem hagyják veszni a magyar hagyományokat Hargitában!” – zárta nyilatkozatát tudósítónknak Szaka Zsolt.