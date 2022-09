Az önkormányzat még meg sem hirdette, máris érkeznek a régi tárgyak, melyek most a hajdani iskolaépület raktárában halmozódnak. Rokka, fabölcső, tálalószekrény – az egykori paraszti élet eszközeit lehet itt megtekinteni, kézbe venni.

– Ezek a tárgyak a tulajdonosoknak már nem képviselnek nagy értéket, de ha mások megnézhetik, akkor büszkék rá – mondta a felajánlásokról Bőhm Kinga, aki a község polgármestere, és az óvoda vezetőjeként is dolgozik. – Egy szakértőnek is megmutatjuk, hogy mit érdemes majd kirakni és milyen formában.

A Hedrehelyi Kulturális Egyesület pályázott a faluközpontban egy ingatlanra, ahol kialakíthatnák a tájházat. A Magyar Falu Programban kétmillió forint támogatást nyertek erre a célra, ebből vehette meg a házat az önkormányzat. Az udvart már rendbe tették az elmúlt hetekben. Az alapítók szándéka szerint nemcsak bemutatóterem lenne az épületben, hanem kézműves foglalkozások helyszíne is lehetne. A település múltja turisztikai vonzerőt jelenthet. A török hódoltság után indult rohamos fejlődésnek Hedrehely, az 1700-as évek végén már 728 lakosa és tanítója is volt. Az 1900-as évek elejére 1200-an éltek Hedrehelyen. A helybeliek jó része a településen kialakult iparágakban dolgozott – agyagos- és fazekasmesterként, baromfi- és terménykereskedőként, de még biztosítási ügynök is volt közöttük. Híres volt a község hidegvérű lóállománya is.

Az önkormányzat most olyan pályázatra vár, amelynek segítségével Hedrehely történelmét szeretnék kutatni, mert gazdag a múltjuk, s még sincs róla sok feljegyzés, tette hozzá Bőhm Kinga. Két ásatás is történt egykor a faluban, de visszatemettek mindent, és azóta sem tárták fel anyagi forrás hiányában. Templomból is a negyedik áll jelenleg a faluban, de még az óvoda mellett is voltak egykor temetkezési helyek. Négy temetője van a községnek a most használatossal együtt. Az 1800-as években egy kilométer hosszan húzódott temető a falu határában, amelyet azóta visszafoglalt az erdő. Református lelkészek sírja pihen az erdő mélyén. Itt egy sétányt lehetne kialakítani egy túraútvonal végén a hedrehelyiek tervei alapján.

Van egy tölgyfás út Kőkút és Hedrehely között, amely az 1600-as években is szerepelt katonai térképeken, talán valamikor a Széchenyi család telepítette. Még ez is felfedezésre vár, bár tavaly kitisztították. Nagy munka volt, mert huszonkettő méter széles, egykor postaforgalmi út volt. Pályázatot adtak be a külterületi utak rendbetételére, mert terveik szerint ott szintén egy túraútvonalat lehetne kialakítani.

Csapatépítő tréning a kalácssütés

A hedrehelyi polgármesteri hivatalban egy mézeskalács-kiállítás nyílt. A Nemzeti Művelődési Intézet hirdette meg a mézeskalács-készítő szakkör projektjét, amelyre az óvoda munkaközössége jelentkezett, majd csatlakoztak a hivatal dolgozói, és Patkó Lajosné vezetésével az idősek klubja tagjai. Közösen nekiláttak a munkának, és a nyár végére lendültek bele a mézeskalácssütésbe. Nehezen indult, pedig volt, aki régóta foglalkozott mézeskaláccsal, de az írókázás és a minták kidolgozása még neki is nehezen ment. Végül elsajátították a technikákat, ami egy csapatépítő tréningnek is bevált a résztvevők szerint. A támogatás kritériuma volt a kiállítás, de egyébként is meg akarták mutatni a tudásukat.