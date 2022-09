A hétvégén a Nemzeti Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat keretében tárlatvezetéssel megnyitotta kapuit a kaposfüredi Efezusi ház. Az épület a hagyományok szerint Szűz Mária utolsó lakhelye volt, nem messze az Égei-tengertől, a mai Törökországban. Civil kezdeményezésre és egy civil egyesület fenntartásában épült fel a ház másolata Kaposfüreden, mintegy két évtizede, számolt be erről Mezőfi Zoltán, a Mindszenty kongregáció elnöke. Az épület Kaposvár rejtett ékszerdoboza, mert az országban és külföldön is jobban ismerik, mint az itt élők, említette meg. Mindamellett, hogy Kaposvárra hozta az ókor építészeti örökségét, a ház körüli arborétumban lehetőség nyílik az elvonulásra. Az épületet mívesen kialakított zugok, művészi rajzok és tűzzománcfestmények díszítik, és itt található Kaposvár első székely kapuja is.

Színes programokkal készült a megye a Nemzeti Kulturális Örökség Napjára. A kaposvári Csiky Gergely színház 111 éves, szecessziós épületében L. Balogh Krisztina, a város korábbi főépítésze vezette körbe a látogatókat. Siófokon a világhírű operett-komponistáról, Kálmán Imréről elnevezett emlékház várta a turistákat, és a résztvevők egy kilencven perces sétán ismerkedhettek meg Balatonszéplak nevezetességeivel. Kisbajomban a pajtamúzeumot és a védett régi temetőt lehetett bebarangolni. Bárd­udvarnokon a Goszthony-kúriában, Goszthony Mária festő és keramikus művész egykori otthonában tartottak tárlatvezetést.