A Junior Prima Díjakat 2007 óta minden évben kiosztják, tavaly például négy kategóriában Magyar Színház- és Filmművészet, Magyar Sajtó, Népművészet és közművelődés valamint Magyar zeneművészetben is voltak akik kiérdemelték. Idén csak a Magyar Színház- és Filmművészetben nyújtott teljesítményt figyelték, így Benedek Dániel színművész mellett Barta Ágnes, Hartai Petra, Koltai-Nagy Balázsnak is jutott elismerés. Külön érdekesség, hogy mindannyian az egykori Kaposvári Egyetem néven működő intézményben tanultak és ismerkedtek meg a színészet világával. A Junior Prima Díjat Vilmányi Benettnek is felajánlották, de ő ezt vissza utasította.