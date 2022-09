A versenyen nyolc csapat készített csapatonként öt-öt kilogramm sertéshúsból finomabbnál finomabb ételeket.

– A híd szerepét kívánjuk betölteni a magyarországi horvátok és a horvátországi magyarok között – mondta lapunknak Fodor Tamás, az Országos Magyar-Horvát Baráti Társaság elnöke. Miklai Lajosné, az Országos Magyar-Horvát Baráti Társaság elnökségi tagja szerint a pandémia óta sajnos ezek a baráti kapcsolatok kissé háttérbe szorultak. – Ezért külön öröm számunkra, hogy ennyi régi és új barátot köszönthetünk a Castello Étterem és Rendezvényházban – mondta.

Kárász László, Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának elnökhelyettesétől tudjuk, hogy Zala megyéből is érkeztek vendégek, a Fityeházi Hagyományőrző asszonykórus tagjai horvát és magyar népdalokat is előadtak. – Kolbász nélkül nincs Kotlovina, de hagyma, paprika, különféle zöldségek, hús és bab is kerül az ételbe – mondta Szekeres Péter, Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsának titkára. Miszlang Jánosné Szennából érkezett a rendezvényre, csapatuk lecsóalapos borsos tokányt készített a versenyen.

– Rendkívül fontos a horvát magyar nép barátságnak ápolása – mondta Drago Horvat, a Horvát Köztársaság pécsi főkonzulja – ugyanis a két szomszédos népnek több mint 800 éven keresztül közös volt a történelme, s végig harmóniában élt a két nemzet egymással.