A szüret a történelem során többet jelentett munkánál, ezért nem meglepő, hogy megszületett a szüreti mulatságok hagyománya. Habár a hobbiból tartott szőlőültetvények száma az idők során a somogyi vidéken is csökkent, a felvonulás és szüreti mulatság hagyománya ma is elevenen él. Ezt őrzik ma is Balatonszárszón, ahol a hagyományoknak megfelelően idén is népviseletbe öltözött résztvevők végig gondosan feldíszített lovaskocsikon a település utcáin.

Őket egészítette ki a gumikerekű kisvonat is, amely teljesen megtelt utasokkal a felvonulás idejére. A lovas zenés felvonulás érintette a Bartók Béla az Esze Tamás, Gyulai Pál, Sport és Dózsa György utcákat. Három megálló színesítette a programot, ahol a szüreti felvonuláson közreműködő Szárszói Néptáncegyüttes és a Dió Banda tartott előadást és természetesen Horváth István kisbíró kidobolta az elmúlt év történéseit. Az egész falu megmozdult az ünnepi alkalomra, idősek és fiatalok együtt élvezték a muzsikát és az őszi napfényt.