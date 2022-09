Pataky Annamáriának egyáltalán nem ismeretlen az intézmény, 2000 és 2007 között oktatóként már dolgozott itt.

– Szeretném folytatni azokat a hagyományokat, amelyek 25 éve töretlenül jelen vannak az intézményben. A művészeti ágakban úgy lehet sikereket elérni, hogy ha a közösségekben alkotó hangulat van – mondta Pataky Annamária. – Terveim között szerepel, hogy a tanulói létszámot stabilan tartsuk és megszólítsunk más gyerekeket is. Szeretnénk kinevelni olyan fiatalokat, akik később majd visszatérnek hozzánk és oktatják a diákjainkat. A Magyar Táncművészeti Egyetemnek partnerintézménye vagyunk, ezért a gyakorlati időt nálunk is el lehet tölteni – mondta a művészeti iskola vezetője.

Pataky Annamária nemcsak irányítja az iskolát, hanem tanítja is a fiatalokat. Hamarosan elindítanak két új csoportot. Egy képzőművészetit és egy előképző tánccsoportot, ahová első és második osztályos diákokat várnak. Utóbbi közösségben dolgozik majd az iskolavezető. A gyerekek népi énekeket, játékokat tanulnak és a néptánc alapjait is megismerik. Jelenleg tizenkét fiatalt írattak már be a szülők, de várhatóan még nyolc kisdiákkal bővül a létszám.

Az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskolában tizenhárom tánc és két grafikai csoport kezdi meg a munkát az idei tanévben. Pataky Annamária kiemelte, két tehetségcsoport működik az iskolában. A fiatalokkal külön is foglalkoznak az oktatók és kiemelt versenyekre is elviszik őket. A művészeti iskola vezetője hozzátette, a koronavírus-járvány miatt az intézmény nem tudta megünnepelni a jubileumi 25. évfordulóját, ezért a jövő évi Rippl-Rónai Fesztivál keretében kiállítással és gálaműsorral szeretnék pótolni az ünnepséget.