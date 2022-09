Az egykori Tóth Lajos iskola tanulóinak ez volt az első osztálytalálkozója, és rögtön az 50 évessel kezdték, mondta az összejövetel szervezője, Magyar Róbert operaénekes. A 36 hajdani diákból tizenegyen tudtak eljönni, és ott volt a tanárnőjük, Kerekesné Pytel Anna karnagy, Kaposvár díszpolgára. Szijártó Miklós volt az osztályfőnökük, és Zákányi Zsolt karnagy is tanította őket, akinek az emléktábláját megkoszorúzták. Az osztály tanulói rendkívüli zenei képességekkel rendelkeztek, Soltra Mónikából a zeneiskola igazgatója lett később. Ennek megfelelően pénteken is közös éneklést rendeztek, és ebbe bevonták a mostani gyerekeket is. Soltra Mónika fuvolaművész a hangszerén játszott, Magyar Róbert zongorázott és énekelt.