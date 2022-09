A Vadász-kertben Páll Endre erdész-vadász emlékét idézte meg a szőcsénypusztai Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Somogy Megyei Vadászkamara és a Gyótai Vadásztársaság, ahol erdészeti-vadászati bemutató, trófeakiállítás, játékos feladatok, filmvetítés fogadta az érdeklődőket. A Művész-kertben Berzsenyi Dániel költő és Bernáth Aurél festőművész előtt tisztelegve élményfestésre is volt lehetőség. Közben Berzsenyi verseket lehet hallgatni felvételről, melyeket a marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium diákjai mondtak fel.

Fotós: Vigmond Erika

A niklai Berzsenyi Dániel Emlékház és az Interaktív Méhészeti Kiállítás Berzsenyi „méhészeti örökségét” mutatta be interaktív játékokkal, szelfi-fallal és mézkóstolással. A Rétes-kertben a Mesztegnyői Honismereti és Természetvédő Közhasznú Egyesület tagjai mutatták be a réteskészítés különböző folyamatait. A Szóda-kert a szikvíz felhasználásával szörpöket és fröccsöket kínált. míg a Honfoglaló-kertben a Boronkai Hagyományőrző és Íjász Egyesület közreműködésével elevenedett meg a magyarok harci szelleme és Solymászati bemutató valamint sámándobszó mellett lehetett íjászkodni, sőt a lovas-íjász módszert is ki lehetett próbálni. Ráadásként szürkemarhából készült magyar gulyáslevest is lehetett kóstolni. A Labda-kertben Marcali Városi Futball Klub a labdarúgás utánpótlását biztosító kis focistákkal tisztelgett Bene Ferenc magyar válogatott labdarúgó, csatár, olimpiai bajnok előtt, mintegy felhívva a figyelmet Bene Ferenc értéktárba való felvételére. A hungarikumokkal való ismerkedéshez egy óriás-társasjáték is segítséget adott.