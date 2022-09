Az Ars Sacra Fesztivál keretében Kaposváron is bemutatták az Örök hűség című filmet. Az alkotás nemcsak témájában, hanem műfajában is különlegesen dolgozza fel a trianoni békediktátum okozta nemzeti traumát. Az ötlet Dolhai Attilától, az Operett Színház művészétől származik, aki eredetileg színpadra írt egy zenés történelmi színművet.

A történet egy Temesváron élő család traumáját mutatja be, hogy hogyan szakadnak el egymástól a családtagok a véletlenszerűen meghúzott új határok miatt, és miként élnek vagonokban azután, hogy nem írják alá a hűségnyilatkozatot. A produkció sikere a vágón, a kaposvári Lőrincz Attilán is múlt.

– Iványi Marcell rendezővel egy tízrészes dokumentumfilm-sorozatot forgattunk Anyaföldünk címmel… Egy zebegényi beszélgetős estén mutatott egy nekem akkor még ismeretlen zenét. Kiderült, hogy a demófelvétel egy tervezett filmhez kapcsolódik. Akkor nem állt össze a fejemben, hogyan lesz ebből film. Trianon tragédiáját nem lehet csak úgy elénekelni – mesélte Lőrincz Attila, aki a Kaposvári művész című színészportrék forgatásán már korábban is együtt dolgozott a rendezővel. Hamar rájöttek, közös nyelvet beszélnek.

Produkcióik gyakran készülnek a vidék ölelésében. A kaposvári Bohár Dániel volt a vágóasszisztens, a bárdudvarnoki Szappanos Ádám a filmben szereplő vonattérkép-animációkat, plakátokat, feliratokat készítette. Az Örök hűség hanganyagának utómunkálatai az Oscar-díjas Mindenki című filmben is közreműködő Péterffy Máté tabi hangstúdiójában készültek.

Nem hagyományos Trianon-film az Örök hűség.





– Úgy tűnik, a filmgyártás központja Budapest, majdnem minden ott található, ami ehhez kell. Nem szeretem a filmgyártás és a filmipar szavakat. Egy reklámfilm kötődhet az iparághoz, de számomra a film nem gyártás és nem ipar. A budapesti tempót nem szeretjük. Lelassulunk, hogy a szívverésünk hozzá lassuljon a ló dobogásához. Így közelítette meg a folyamatot az egyik barátom, miközben az Örök hűség című film készült. Nem álltunk rá a napi nyolcórás vágásra, a belső tempónk szerint dolgoztunk rajta – mesélte a célravezető munkastílust a film vágója, aki a tizenegy napos filmfelvétel utolsó napján vett részt a forgatáson.

– A nyersanyagért mentem, de egy kicsit besegítettem, például lekapargattam az állomáson a pártmatricákat az oszlopokról – nevetett a vágó. A filmet színesben forgatták digitális kamerákkal, ám már a helyszínen fekete-fehérben nézték a rendezői monitort.

Június 4-én a nemzeti összetartozás napján mutatták be az alkotást.



– A vágáson a munkakópia fekete-fehér volt, amikor megnéztük színesben, úgy is jól nézett ki a film. Amikor egy játékfilm forog, a kamerában amúgy is mindent szürkébben látunk, aminek technikai oka van. A nyersanyag könnyebb kezelhetősége érdekében van így, a digitális anyag több színbeállítást is tartalmazhat. Az előkészület hosszú folyamat volt. Másfél év alatt készült el a film, a forgatókönyvet Németh Ákos hat hónap alatt írta meg. Naponta hét perc hasznos anyagot vettek fel a 72 perc játékidejű filmhez. Több elővágott verzió készült, mire a film elnyerte végleges formáját.

A filmkészítés központja ugyan Budapest, de sok múlt a somogyi alkotókon.



– Az Örök hűség dalainak sorrendjét nem döntötték el előre. Többször cserélgettük a dalok sorrendjét, így fordulhatott elő, hogy már a filmlaborban volt a végleges verzió, amikor kiderült, az egyik dal utolsó refrénje nem került bele. Utólag természetesen hozzá vágtuk – mesélte Lőrincz Attila az eredetileg Szétszakítottak munkacímen futó színházfilmről.

– Értékálló műalkotás született, hétköznapi aspektusból mutatja meg a trianoni békediktátum okozta traumát. Az Operett Színház művészeinek nagy élmény volt, hogy egy zenés filmben együtt játszhattak, az összes szereplő a színházhoz kötődő művész – tette hozzá a kaposvári fiatalember. Az Örök hűséget a Duna televízió június negyedikén mutatta be.

Csak azt vállalja, ami megszólítja

A harmincnégy éves, három gyermekes édesapa áldottnak tartja magát, mert gyakran találja meg olyan munka, amely megszólítja.

– Lehet bármi: reklámfilm, táncfilm vagy egy balett vizuális háttere; azt vallom, hogy csak úgy szabad elvállalni valamit, ha közöm van a témához.

– Azt is nézem, kikkel tudok együtt dolgozni, mert minden stáb másképpen működik. Szívesen segítem a Rippl-Rónai Művészeti Intézet hallgatóit – mondta Lőrincz Attila. Nemrég egy videóklipet készített a Kultúr Találka zenekarral, most is egy kaposvári előadó dalán dolgozik és több dokumentumfilmhez is forgat.