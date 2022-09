Szeptember 24. szombat

Tabon, a Zichy Mihály Művelődési Központban megfordul a "világ", hiszen a Kutúrházak éjjel-nappal keretében a Városi Fúvószenekar és a Voice Drops acapella együttes a nézőtéri karzatáról zenélnek. A közönség pedig a színpadon berendezett nézőtéren hallgatja őket az ingyenes koncerten szombaton.

Aki szombaton nem tud részt venni a koncerten, még megteheti másnap, hiszen a Voice Drops vasárnap, vagyis szeptember 25-én is acapella koncertet ad Tabon.

Kaposváron az Együd Árpád Kulturális Központban várnak minden érdeklődőt egy slam poetry estre az országos rendezvénysorozat keretében. "A világon semmiféle tehetség el nem vesz" című est a „Juniorok a kultúrházakban” pályázat segítségével valósulhat meg. 16.00 órától két slammer mond szövegeket, majd bárkinek lehetősége nyílik kipróbálni magát a slam műfajában. 17.30-tól kezd a Playback színház, ahol a színpadon a közönség története elevenedik meg!

Szombaton még tart az Ars Sacra Fesztivál, amely keretében a Nagyboldogasszony Székesegyházban, Virágh András Gábor Erkel-díjas zeneszerző, Junior Prima Díjas orgonaművész ad hangversenyt, 19:30-tól.



Szennán, Szent Mihály napot tartanak; főzőverseny, jótékonysági futóverseny, valamint szüreti felvonulás is színesíti a programot. Bemutatkoznak a somogyi huszárok, de lesz retro disco és legszebb kert, virágos Szenna díjátadó is. Az egész napos forgatagot a Delta zenekar élő koncertje koronázza meg.

Szüreti fesztiválokból nem lesz hiány ezen a hétvégén.

Fotós: Németh Levente

Balatonvilágoson szüreti mulatság és Mihály napi vásár lesz, és 12 órától kezdődik a Buzsákon is a szüret, amelyet koncert és szüreti bál zár. Miklósiban is szüreti felvonulás lesz délután fél 4-től.

Barcson is szüreti felvonulás kezdődik 14 órakor Barcsról Drávaszentesre. Ezen napon 20 éves a Vénusz Mazsorett Csoport, ezért jubileumi találkozó és gálaműsor várja a vendégeket Barcson a Dráva Völgye Sportcsarnokában 17.30-tól.

Ezen a hétvégén tartják a Csurgói Őszi Napokat, amely keretében középkori vásár a Történelmi parkban. A program 14 órakor kezdődik a Bábszíntér Vitéz László vásári bábjátékkal, majd táncházzal folytatódik a Drávagyöngye Ifjúsági Néptánc Egyesület közreműködésével. Ezt követően a Fehárvári József Zenei Egyesület lép fel, majd az Iharosi Szent László Lovagrend tart bemutatót, őket követi a Fehér Hollók Középkori Műhely, majd Lóki György solymászbemutatója. Az egész napos időutazás este 6 órakor folytatódik a Fresco Bello zászlóforgató és zászlódobáló műsorral, majd a musica Antiwua Együttessel. Az este egyik fénypontja lesz a Firemagic vintage tűz és hastánc show, s ezután a Balkan Fanatik zenekar lép fel, a napot tűzijáték zárja.

Szombaton rajtol 9 órától a MEFOB Maraton és Félmaraton a Desedán.

Szeptember 25. vasárnap

Kaposváron Ars Sacra fesztivál zárórendezvényét vasárnap 10 órakor tartják a Szent Margit Templomban. A Vikár Béla Vegyeskar közreműködésével koncertmise zárja a programsorozatot. In memoriam Ékes Edit címmel kiállítást nyit meg a rendezvényen Rumszauer Miklós plébános.

A Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete szezonzáró veteránjármű Technik Pikniket tart a Cseri Parkban.

11 órától tartja a Lárifári Alapítvány már hagyományos karitatív, élményterápiás célú vitorlás programját, amelynek a BL Yacht Club ad otthont, Balatonlellén.

Reggel fél 9-től startol a Kishegy Trail terepfutóverseny, a balatonlellei kishegyi parkerdőből.

Vasárnap tartják Balatonszemesen VI. Balaton-parti futónapot, amelynek mezőnye 8:30-tól rajtol a Berzsenyi utcai strandról.

Somogyszentpálon egész napos kulturális programra várják az érdeklődőket A zene színes világa címmel a polgármesteri hivatal udvarán. Bővebben a programról itt olvashatsz!