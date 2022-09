Elindult az évad a Bábszíntérben, szeptemberben négy évadnyitó előadást is terveznek. Az elsőt szombaton tartották. – Úgy döntöttünk, egész szeptemberben évadnyitót tartunk, így minden hétvégén lesz előadás – mondta Csíkvár Tímea, a Bábszíntér Közhasznú Alapítvány elnöke. – Olyan bábszínházak előadásait tűztük műsorra, akik több korosztálynak játszanak. Így a kicsiken kívül a tesók, a szülők és a nagyszülők is jól szórakozhatnak. A szabadtéri előadások ötletét a Covid-helyzet hozta, s mivel bevált, „repertoáron” maradt.

– A járvány ugyanakkor elvette a rendszerességet: korábban kialakult a babaszínház és a felnőtt előadások törzsközönsége, ez mostanra csappant. Előtte szép létszám volt a matinékon is, de sokan tartanak még attól, hogy közös légtérben legyenek idegenekkel, amit a járványhelyzet idézett elő – tette hozzá az alapítvány elnöke, aki azt is elmondta, hogy egyelőre teljes évadra készülnek abban bízva, hogy az emberek költenek még kultúrára.

– Mindenhol az infláció köszön szembe velünk – tette hozzá Csíkvár Tímea –, legyen szó rezsiről vagy az árakról. Egyelőre minden oktatási intézménytől azt a visszajelzést kaptuk, hogy jönnek, de azt, hogy mennyien, egyelőre nem tudják. Ezért szeptember végére derül ki a bérleteseink létszáma. A fenntarthatóság érdekében több lépést is tettünk. Lecseréltük a nagy fogyasztású reflektorainkat LED-esre, amelyek ugyanazt a fényerőt nyújtják, ám jóval alacsonyabb energiafelhasználással. Az intézményt távhővel fűtjük, így a gáz árának emelkedése kevésbé érint bennünket. Jobban odafigyelünk, hogy a villany ne égjen feleslegesen, az intézményt is igyekszünk konferenciák, családi rendezvények helyszínéül kiajánlani, hogy minél kedvezőbb legyen az üzemeltetése – tette hozzá Csíkvár Tímea, aki szerint kedvezőbb helyzetben vannak, mint azok a színházak, ahol fenn kell tartani egy társulatot akkor is, ha nincs bevétel, vagy a rezsi viszi el azt.

Fotós: Lang R.

A kaposvári Roxínház ezért lesz nehezebb helyzetben. Még a próbák idejére is fűteniük kell az épületet. – A kollégáknak munkabért kell adni, ezért összetett a helyzet – mondta Szabolcsi János, a Roxínház vezetője. – Egyelőre nincs „B” tervünk, mert még nem tudjuk, mekkora összeg szerepel az új rezsiszámlákon. Addig felesleges tervezni, amíg ezt nem tudjuk. A leghatékonyabban próbálunk üzemelni, minél több bérletet értékesíteni, és nem tervezzük, hogy leállunk, teljes évadot szeretnénk. Bízom benne, hogy nem lesz olyan borús a kép. A szeptemberi előadásaink telt házzal mennek, és októbertől minimálisan emelünk a jegyárakon, mert a több évvel ezelőtti árakat már nem lehetett tartani – tette hozzá Szabolcsi János. Kiemelte: nem hajlandó negatívan látni a rájuk váró időszakot. Az évadnyitás náluk pénteken lesz.



A pályázatokban és a helyi lobbierőben is bíznak

A Bábszíntér és a Roxínház eddig is igyekezett pályázni azokra a lehetőségekre, amelyek az előadó-művészetet támogatták.

– Fájdalom, hogy idén nyáron nem jelentek meg olyan pályázatok, amilyenekre számítottunk – mondta Csíkvár Tímea. – Bízunk abban, hogy szeptemberben megjelennek olyan kiírások, amelyeket új előadások létrehozására, kellékbeszerzésre, fenntartási költségekre fordíthatunk.

– Mindig pályáztunk, hol kisebb, hol nagyobb összegre – tette hozzá Szabolcsi János. – Idén véleményem szerint az volna jó, ha a döntéshozók úgy mérlegelnének, hogy ne kapjon senki kiugróan magas, vagy érdemtelenül alacsony összegeket, hanem osszák el azok között az intézmények között, amelyeket valóban meg kell segíteni. Bízunk a helyi lobbierőben, mert most nagyon el fog kelni a segítség. Ezen kívül még az időjárásban bízunk, hátha tovább kitart a jó idő.