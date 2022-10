Pál József elnöktől egyebek mellett megtudtuk azt is, hogy az idén kapták meg véglegesen a termet, ami azért is fontos volt számukra, mert az előzőt kinőtték. – Jelenleg negyvenöten vagyunk, és itt nagyobb rendezvényeket is tudunk tartani – emelte ki.

A családi napon az elnök az eltelt időszakra is visszatekintett, felidézte a Deseda mentiekkel közös programjaikat, ezt követően az év hátralévő időszakának tervezetét is megvitatták. A beszámoló után versek hangzottak el, majd a másnapi fellépés dalait próbálták el a dalnokok. Az est vacsorával folytatódott, majd Sárzó József hangulatos zenéjére még a fájós lábúak is táncra perdültek.