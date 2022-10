Bakné Egyed Katalin óvodapedagógus régi tervét váltotta valóra, amikor tavaly ősszel elindította a bábszínjátszócsoportot. Az óvodás és kisiskolás gyerekek alkotta csoport most egy betlehemes játékra készül.

– A helyi óvoda pedagógusaként mindig nagy hangsúlyt fektettem munkám során is a bábozásra, egy-egy mesefeldolgozás kapcsán, hiszen a gyermekek ezekben a szituációkban szinte teljesen átlényegülnek, beleélik magukat a szereplők helyzetébe – mondta el Bakné Egyed Katalin. – Tavaly ősszel alakult a csoport, helyi nagycsoportos és kisiskolás korú gyerekekből, akik már kezdetektől fogva nagyon lelkesen jönnek a hétvégi próbákra. Nekem gyakorlatilag gyerekkori álmom valósult meg a bábcsoport létrejöttével, hisz mindig is vonzott ez a fajta önkifejezési forma – folytatta az óvónő, aki szabadidejét feláldozva a helyi művelődési házba várja a gyerekeket, ahol beszédtechnikai játékok, szituációs helyzetek mellett készülnek az épp aktuális bemutatóra.

– Tavaly egy bábos betlehemes játékkal készültünk, amiről videófelvétel készült és a helyi televízióban lehetett megnézni, majd tavasszal az Aranyos tarajos kiskakas című mesét állítottuk színpadra, botos bábokkal. Ezt már közönség előtt is eljátszottunk – mondta. – Nagyon szeretik a gyerekek az improvizációs helyzetgyakorlatokat is, és a próbák során felvetődő ötleteket is beleépítjük az előadásba. A díszleteket együtt alakítjuk, amihez a szükséges anyagokat az önkormányzat biztosítja. A nyáron a csoport tagjai egyhetes bábos táborban is részt vettek, ahol fakanálbábot, kesztyűbábot is készítettek.

A megyében több óvodában, általános iskolában működnek jól bábcsoportok. Érthető a műfaj népszerűsége, hiszen a bábszínjátszás egy olyan összetett tevékenység, amellyel a gyermekek képességei rendkívül jól fejleszthetőek. A csoportokat többnyire elhivatott pedagógusok vezetik, szabadidejüket áldozva a tevékenységre. Annak ellenére, hogy több általános iskolában dráma- és táncórák is vannak órarendi keretben, és az alapfokú művészeti iskolai képzés is lehetőséget teremt bábjátékos tanszak létrehozására, a tapasztalat azt mutatja, hogy egy-egy osztályközösség, óvodai csoport maga is szívesen alakít önálló bábcsoportot. Ezt bizonyítják azok a szakmai találkozók is, amelyek évente a Bábszíntér szervezésében jönnek létre.