Tizenegy lóval és tizenhárom fős csapattal érkezett Latinába a Magyar Nemzeti Cirkusz társulata. Két műsorszámmal indultak a versenyen. A szabad idomítású lovakat maga a cirkuszigazgató ifj. Richter József vezette fel. A lovasakrobata számmal a héttagú csoport még soha nem látott produkciót mutatott be.

– Öten voltunk a ló hátán, úgy alkottunk piramist. Ketten álltak a vállamon, kettőt pedig a karommal tartottam. Ebben a produkcióban édesapám, a Kossuth-díjjal kitüntetett Richter József irányította a lovakat – mesélte a cirkuszigazgató. – A versenyen a csoportunk hiba nélkül teljesített, a közönség minden műsorszámunkat állva tapsolta meg, nem csoda, hogy mindkét produkciónk bekerült a hétfő esti gálaműsorba. Nagyon jó hangulatú cirkuszfesztivál volt – foglalta össze a történteket ifj. Richter József, aki nagy megtiszteltetésnek élte meg, hogy magyarként először vehetett át arany díjat ezen a rangos fesztiválon. A versenyen huszonnégy produkció közül a magyarokat és egy olasz csoportot jutalmaztak arany minősítéssel.

– A csoportunk tagja, a nyolc éves Marton Dominik nagyon izgatott volt, mert már nagyon sok különdíjat kiosztottak és mi még mindig nem kaptunk semmit. Megnyugtattam, hogy a nagy elismeréseket mindig a díjkiosztó végén adják át – nevetett a cirkuszigazgató, akinek a hétfő esti arany díj a hatodik volt a sorban.

Édesapját, Richter Józsefet a lovak felvezetéséért különdíjjal ismertek el. Hazánk egyetlen Kossuth-díjas cirkuszművésze a latinai fesztiválon az életműdíjat is átvehetett. A fesztivál kapcsolatépítésre is lehetőséget nyújtott, a cirkuszigazgató már kinézett néhány produkciót, amelyeket szívesen elhozna nyáron a Balatonlellén felállított sátorba.