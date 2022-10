A Magyarországi Tájházak Szövetsége Pápán és Felpécen rendezi XIX. Országos szakmai konferenciáját és találkozóját. A konferencia napján, pénteken került sor Az Év Tájháza kitüntető cím átadására, melyet a szövetség legrangosabb elismeréseként idén a somogyszobi Vilma-Ház nyert el - közölte szerkesztőségünkkel a szövetség.

A Magyarországi Tájházak Szövetségének elnöksége a közel 20 éves példaértékű gyűjtő, értékmegőrző, bemutató, örökség éltető és közösségteremtő tevékenységéért ítélte adományozta az elismerést a Vilma-háznak.

Somogy megye déli részén, a Belső-Somogyi-homokvidéken meghúzódó település büszkesége a Vilma-ház, amely a falu első téglából épült parasztháza volt. A háromosztatú, füstöskonyhás lakóházat 1839-ben a jómódú, református Puskás család építtette, melynek egyik éke a kétkemencés, szabadkéményes pitvar. Az épület mindvégig a család tulajdonában maradt, majd 1982-ben az utolsó tulajdonos, Puskás Vilma halála után országos műemléki rangot kapott a lakóház, népi műemlék lett, s kormányzati segítséggel községi tulajdonba került. 2001-ben a KÖH műemlék- helyreállítási programja keretében az önkormányzat támogatásával, valamint a Ház védelmére és működtetésére létrehozott Vilma Háza Alapítvány közreműködésével sikerült az épületet fölújítani, fölavatni és átadni a köz javára 2003. szeptember 6-án. A Vilma-ház 2019-ben Örökségünk Somogyország Kincse kitüntetésben részesült.https://www.sonline.hu/helyi-kozelet/2019/09/a-somogyszobi-vilma-haz-lett-somogyorszag-legujabb-kincse A Vilma ház átadására emlékezve minden szeptember színvonalas programokkal, a Vilma nappal emlékeznek a település számára fontos eseményre.

A Vilma-ház



A Vilma-ház berendezését a falu polgárai adták össze. Tisztaszobája a 19. század végének, a lakószobája a 20. század elejének lakáskultúráját idézi. A szellemi és tárgyi emlékek gyűjtése azóta is folyamatos. Az elmúlt két évtized alatt több ezer darab tárgyat sikerült a Vilma-háza gyűjteményébe menteni. A portára kinti kemencét, zsaluszerkezetes melléképület, egy fonott górét, kutat és méhest telepítettek át az idők folyamán műemlékvédelmi engedéllyel.

2009-ben megtörtént a leltározás, azóta hivatalosan is muzeális kiállítóhely a Vilma Ház gyűjteménye: közgyűjtemény. 2014-ben pályázati úton a hátsó udvarra egy új, nagy melléképületet építtettek, melyben konyhát, kemencét és foglalkoztatót alakítottak ki. Itt kapott helyet a kovácsműhely is. 2018-ban a foglalkoztató tetőterét építették be, ami mára látványraktár szerepét tölti be. 2018-ban elkészült a fészer a mezőgazdasági eszközök számára, majd egy kisebb fedeles rész az asztalos-kádár műhelynek és nyári foglalkoztatónak. 2020-ban a parókiáról áttelepített fekete házban kamrát alakítottak ki, és megnyílt 2 négyzetméteren a Budi-múzeum is. 2021-ben pályázati forrásból a segesdi szőlőkből áttelepítettek egy adományba kapott présházat a portára, a szőlészeti-borászati eszközökkel együtt. A talpas, favázas épület védett.

Jelentős szellemi örökség is gazdagítja gyűjteményt:

- dr. Jankovits Tihamér plébános „Somogyszob története” első kiadása,

- a Vikár Béla által gyűjtött somogyszobi népdalok felvételei,

- Csobor Kálmánné: Háziszőttes alkalmazása Somogyszobon című munkája (1964),

- Györkös Rudolf szerkesztésében Somogyszob monográfiája,

- a falu egyéb szellemi értékeit, szokásait Spanics Katalin gyűjtötte össze,

- a régi falusi költő, Puskás Illés egyetlen megmaradt verse is megtalálható itt.

- Leírások őrzik Somogyszob régi református szokásait: a menyasszonygyászt, a karácsonyi asztal terítését, a nagypénteki fehér gyászt, a Húsvéti rét és a csordakihajtás szokásait.

- A Vilma-ház 2022-ben közel 1500 darab digitalizált fényképet kapott, melyek a falu és

lakóinak életét idézik meg az 1950-60-as évekből.

Az ingatlan, a rajta lévő épületekkel az önkormányzat tulajdona, a gyűjtemény, berendezés és egyéb ingóságok a Vilma Háza Alapítványé, aki önálló jogi személyként 40 önkéntes aktív munkájával egyben működtetője is a háznak.

A gazdag gyűjtemény egész évben látogatható, egyéni és csoportos látogatókat is szívesen fogadnak, gyermekcsoportok részére kézműves foglalkozásokat, viselet-bemutatót, népi gyermekjátékokat tartanak.

Mondhatjuk, hogy a Ház a falu „lelke”, hiszen közösségi és családi rendezvényeknek is helyet ad, volt ott már osztálytalálkozó, vilmásoknak halotti tor, születésnap, baráti találkozó, esküvő és fényképezkedés is.