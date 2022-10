Fotók! 19 perce

Erasmus levelezését és Cicero művét is megcsodálták a raktártúrán

Kis túlzással elmondható, hogy a muzeális könyveknek is a 18 fok az ideális hőmérséklet, mert a könyvtárban 16 és 22 Celsius között tartják a régi kiadványokat állandó páratartalom mellett. A könyvtárosok még a villanyt is lekapcsolják, ha tehetik, hogy a fénytől is óvják a köteteket. Mindezt az olvasók is láthatták a hétfői raktártúrán.

Kovács Gábor Kovács Gábor

Fotós: Lang Robert Kaposvar

„Ez a könyv Bányai Istváné. 1738-ban pestis volt Magyarországon, 1716-ban rendkívül való hidegek ” – családi széljegyzetek tarkítják a legrégebbi könyveket, megelevenedik a múlt, ha valaki fellapozza. A legkorábbi műveket azonban még a széltől is óvják, de a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtárban néhány pillantást vethettek rájuk az érdeklődők, sőt kiselőadást is hallhattak a történetükről. Minden korosztályból voltak jelentkezők a hétfői raktártúrára. – Rendszeres látogatója vagyok a könyvtárnak – mondta Fenyvesi Istvánné. – Szeretem a csodaszép régi könyveket, még az illatukat is. Nekem is van otthon régi könyvem, a legkorábbi még az 1900-as évek elejéről. Nagy könyvbarát vagyok, a könyvek szeretete végigkíséri az életemet. A munkám is kapcsolódott a könyvekhez, mert tanár voltam, amíg nyugdíjba nem mentem. A KSZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola diákjai és tanárai közül is többen eljöttek a raktártúrára a helyi iskolai könyvtáros vezetésével. – A felzárkóztató tanfolyam diákjait is elhoztuk, őket a szakmák elsajátítása előtt készítjük fel a tanulásra, és szeretnénk kedvet csinálni nekik az olvasáshoz – mondta Ellenberger Andrea iskolai könyvtáros.

Raktártúra a megyei könyvtárban Fotók: Lang Róbert

– Szoktam olvasni, de még nem állok jó kapcsolatban a régi könyvekkel – ismerte be a 18 éves Orsós Tímea, aki Ötvöskónyiban lakik, és szobafestőnek fog tanulni a szakképzésben. A könyvtár legrégebbi kötete 1519-es kiadású, Rotterdami Erasmus filozófus levelezéseit tartalmazza. A vitrinben látható egy 1541-es Cicero-mű, eredeti vaknyomásos disznóbőr kötésben, a tulajdonos 1773-as bejegyzéseivel. Megtekinthető egy 1594-es kiadású történelmi munka Gallia és Spanyolország történetéről. Igazi hungarikumnak számít Pázmány Péter igazságra vezérlő kalauza 1623-as pozsonyi kiadásban. Hajdan minden családban volt Biblia, a könyvtár legrégebbi műve egy 1770-es, magyar nyelvű, Bázelben nyomtatott Károli Biblia. Szülinapos csomag a régi folyóiratokból A raktártúra a folyóiratoknál kezdődik, mert ott is található néhány muzeális nyomtatvány, ezeket is gondosan őrzik, egyebek mellett azért is fontos a sajtótermékek összegyűjtése, mert a könyvtárnak van egy szülinapos csomag szolgáltatása, ahol az érdeklődők dátumra lebontva megtalálhatják a nevezetes történéseket. Összesen nyolcszáz kötet sorakozik a muzeális kiadványok között. A régi könyveket gyakran ajándékba kapja a könyvtár, de néhányat vásároltak is, és a raktártúrán a közönség meggyőződhetett róla, hogy a gyűjteményt rendkívüli módon megbecsülik.

