Fodor Péter 1984 óta szervezett keretek közt járja a természetet, a kétezres évektől a megyei természetjáró szövetség elnökhelyettese. Lapunknak elmondta, több mint 20 évvel ezelőtt vállalta fel, hogy a Somogyot érintő turistatérképeket és a Kéktúra-atlaszokat frissíti, valamint gondozza a megyei útvonalakat. Fodor Péter kiemelte, amikor ideje engedi, a szabad levegőn van, az őszi időszakban hetente legalább kétszer futva járja az erdőt, közben gombát gyűjt.

A pedagógus kérdésünkre elmondta, a fiatalok körében igyekszik népszerűsíteni a természetjárást. Az osztálykirándulásokon is gyakran húznak túracipőt. Fodor Péter gyakran vezet túrákat is, ahová tanítványai közül többen ellátogatnak. Október 8-án, szombaton országosan szervezik meg a Kéktúrázás napját. Az eseményhez Somogy megye is csatlakozott. Fodor Péter Mesztegnyő és Újvárfalva között egy 18 kilométeres szakaszon vezeti a résztvevőket.