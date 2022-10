Ha október, akkor biztosan minden rendezvényen felbukkan sokak kedvence a sütőtök. Szőlősislakon azonban egy egész fesztivált szenteltek neki, egy napon keresztül minden a tökről szólt.

Tökéletes program volt kicsiknek és nagyoknak.

Fotós: Németh Levente

Reggel családi bográcsozással kezdődött a közös program, s tökvásár is színesítette a délelőttöt. De aki nem tököt vásárolt volna, hanem valamilyen őszi finomságot az is megtehette a kézműves vásárban, ahol tök formájú tárgyak is megtalálhatóak voltak. Az ingyenes programot gyerekszínházi előadás és tök totó tette még élvezetesebbé, hiszen az egész család önfeledten szórakozhatott, miközben úton-útfélen tökbe botolhatott. Aki pedig elkészítette volna saját halloweeni lámpását, a rendezvényen ezt is megtehette.

A gyerekek nagy élvezettel vetették bele magukat az őszi forgatagba, de a nap fénypontja a kicsiknek minden bizonnyal az esti töklámpásverseny, nagyoknak pedig az azt követő szüreti bál a művelődési házban.