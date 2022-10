A megnyitó elején a hagyományőrző huszároké volt a főszerep, akik már az érkezőket is katonai tiszteletadással várták a bejárat előtt, majd Kardos István szavalatát követően Kossuth-nótákat adtak elő. Balog Dezső huszárkapitány Petőfi Sándor A Vén zászlótartó című versét mondta el.

A hangulatos megnyitó és a köszöntők után Stikel János elnök a rendezvény jelentőségét is méltatva arról beszélt, hogy az egyre nehezebb anyagi helyzetben is mindent megtesznek azért, hogy az országosan sem mindennapi rendezvény folytatódhasson, ehhez azonban továbbra is szükségük van a támogatóik, különösen a taszári önkormányzat segítségére. Varjas András polgármester azt mondta, büszke arra, hogy a település adhat otthont az eseménynek, és azt ígérte, ez a jövőben sem lesz másként. A tizenhét műsorszámban a kuruc kortól a szabadságharcon át a két világháború időszakának legszebb katonanótái csendültek fel. A dalok nem csupán a háborúkban érintettek érzelmi állapotáról szóltak, de a katonák harcokhoz való hozzáállását is tükrözték, miszerint idegen érdekekért senki sem akart meghalni, de a hazáért akár az életüket is áldozni szent kötelességüknek tartották. Megénekelték a dicső győzelmeket, de a bukás miatti fájdalmukat sem hallgatták el. Szóltak a dalok szerelemről és a végtelen bizakodásról, hogy a harcok után visszatérhetnek szeretteikhez.

Bár az énekkarokat nem minden esetben szakemberek készítették fel, a többségük magas szinten közvetítette ezeket az érzelmeket. A zákányfalui vegyes kar lendületes, színvonalas előadása különösen feldobta a hangulatot, mint ahogy a bábonymegyeri férfikar is nagy sikert aratott, főleg a Diák kislány című dallal. – Két éve énekelünk együtt, és először veszünk részt a találkozón – mondta Szabó István, akit személyes érzelmek is fűznek Taszárhoz, lévén itt töltötte a katonaéveit.

Kellemes színfoltja volt a rendezvénynek a fiatalokból álló szentgáloskéri citerazenekar is, amely már a kezdetektől szereplője az eseménynek. Vezetőjük, Kovács Ferenc elmondta, folyamatos az utánpótlásuk, gyakran már ötéves gyerekek is jelentkeznek citerázni, jelenleg a legfiatalabb tagjuk nyolc­éves. Méltó zárása volt a találkozónak a magyaregresi vegyes kar impozáns, tangóharmonikán kísért, remek hangulatú összeállítása.



Kiosztották a Szövetségben a szépkorúakért díjakat

Taszáron került sor a kitüntetések átadására, amelynek során első alkalommal jutalmazta a szövetség ilyen módon a kiemelkedő tevékenységet végző közösségeket is. Szövetségben a szépkorúakért díjat kapott egyénileg Baranyai Lajosné, a segesdi egyesület elnöke, Máj Péter hagyományőrző, a szövetség általános alelnöke és a szóládi Salamon Józsefné kistérségi vezető. A szervezetek közül az iharosberényi Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület és a magyaregresi Együtt-Egymásért Nyugdíjas Klub érdemelte ki az elismerést. A Szövetség dísztagja ez évben az elnökség munkáját díjmentesen segítő Mányoki László informatikus lett. A szövetség díszoklevelét tizenhárman kapták meg, míg öten jubileumi elismerésben részesültek, hat szervezet pedig Kovács Lajos-emlékplakettet vehetett át. A találkozón adták át az év közben meghirdetett versenyek legjobbjainak a díjakat és ajándékokat, valamint az ezekkel járó emléklapokat. A legtöbb helyezést az iharosberényiek zsebelték be.