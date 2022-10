Korábban október utolsó napjához közeledve a Balaton környékén élő lakosság két táborra oszlott: voltak, akik tökfaragással és rémisztő díszekkel színesítették már akkor is otthonukat. Ugyanakkor voltak, akik a különböző közösségi fórumokon tiltakoztak: “A halloween csak egy amerikai bohóckodás. Nem kellene a gyerekeket és a felnőtt turistákat ilyen rendezvényekre hívni a Balatonra.” – írták több blog és közösségi média bejegyzésben. Ma már nem igazán érdemes ezeken az ünnepeken vitázni, hiszen minden eseménynek megvan a maga helye az életben, földrajzi hovatartozás nélkül is. Ráadásul ezek az ünnepek nem egy napra esnek. Egyszóval nincs értelme a vitának. A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep október 31. éjszakáján, amit elsősorban az angolszász országokban tartanak, bár mára már az egész világon elterjedt a divatja. Magyarországon is így történt és az egyébként szomorúságra okot adó ünnep a Mindenszentek és a Halottak napját megelőző nap bulizós és játékos hangulatú szokásává vált – nyilatkozta lapunknak Varga Dorina, rendezvényszervező.