Négyezer-hétszáz. Körülbelül ennyi a Somogy Táncegyüttes viseleteinek száma, amelyet két helyiségben tárolnak az Agórában. További két szobában tartják a művészeti iskolával közösen használt holmijukat, illetve az iskolások többi viseletét.

– Több mint 100 millió forint az értékük – mondta Csikvár Gábor, az együttes művészeti titkára, aki maga is aggódott a nagy értékű viseletek sorsáért. – A vállfákon vannak például 450 ezer forintot érő, eredeti kalotaszegi, rimóci, somogyi rendek, de egy átlagos paraszting is belekerül manapság 20 ezer forintba. Némelyik viselet eredeti, pótolhatatlan, így rendkívül magas az eszmei értéke. Mások újonnan készültek, zsűrizett iparművészeti termékek, Vidáné Csendes Cecília keze munkáját dicsérik.

Az együttes viselettára az elmúlt évek során folyamatosan bővült, megújult a sikeres pályázatoknak köszönhetően. Több millió forintot költöttek rá. – Egy ismeretlen kihívással nézünk most szembe, ahogy mindenki az ország valamennyi pontján – mondta Csikvár Gábor. – A 73 éve működő Somogy Táncegyüttes a fellépéseken túl folyamatos kutatómunkát, néprajzi gyűjtést is végzett. Gyakran tapasztaltuk, hogy egy-egy falusi tiszta szobából előkerült viseleten mindig érezni lehetett a nyirkosságnak köszönhető dohszagot, ami annak a következménye, hogy a helyiséget nem fűtötték.

– Folyamatosan kerestük a megoldást, hogy a nagy értékű viselettár, amely a Kárpát-medence tájegységeit magában foglalja és néprajzi hitelességet tükröz, megfelelő védelemben részesüljön, amíg az épület zárva lesz – tette hozzá Csikvár Gábor. – A fenntartó megengedte, hogy a viseleteket a megszokottnál több helyiségben, szellősebben helyezzük el az alapvetően száraz házban. Elsősorban olyan termekben gondolkodunk, amelyek jobban fel tudnak melegedni a napsütésnek köszönhetően, ám arra is figyelnünk kell, hogy a fénytől a ruhák színe kifakulhat. A párától pedig a rakott szoknyák kisimulhatnak – sorolta Csikvár Gábor a megoldásra váró feladatokat.

– Szülők kerestek meg azzal a kérdéssel, hogy az átszervezés alatt hogyan kerül a gyerekekhez fellépés előtt a viselet – számolt be Pataky Annamária, az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója az elhangzott kérdésekről. – Nem elég lemérni őket, fel is kell próbálniuk. A hűvös épületben félnek az átöltözéstől, illetve a ruhák szállítását is meg kell oldani. Mindenre igyekszünk megtalálni a megoldást, bízunk a színház és a tankerület szoros együttműködésében – nyugtatta meg a 210 beiratkozott tanuló szüleit az igazgató a rendkívüli szülői értekezleten.



A viseletet elő kell készíteni fellépésre

Eddig, ha egy-két nappal korábban derült ki, hogy fellépni hívták a Somogy Táncegyüttest, vagy a művészeti iskolásokat, gyorsan tudtak reagálni, hiszen csak leakasztották a fogasról, amire szükség volt. Ám most a téli időszakban a megszokottnál nehezebben jutnak majd viselethez a szereplők, hiszen a temperált épületben 8–12 fok lesz csupán, amitől a viseletek hűvösek maradnak. – Állandóan felvetődő kérdés a mosás és a szárítás, hiszen nem fognak könnyen száradni a ruhák. Aggályos kiadni, hogy otthon tegyék rendbe, mert nem mindenki ért hozzá. A Somogy Táncegyüttes egy kétórás műsorhoz 14-16 tájegység viseletét ölti magára harminckét táncos – tudtuk meg Csikvár Gábortól, aki azt ígérte, a téli időszakban is láthatjuk a néptáncosokat, de a viseletek sorsát át kell szervezni, ahogy azokét is, akik belebújnak majd a népi ruhákba.