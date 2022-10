– Mikor szembesült először azzal, hogy Isten ajándékait, a karizmákat azért kapta az ember, hogy használja azokat?

– Egy betegségből gyógyultam meg az 1995-ös budapesti karizmatikus találkozón, s nemcsak meggyógyultam, hanem a dohányzástól is megszabadított az Isten. Nem volt kérdés számomra, hogy kell-e vállalnom szolgálatot a karizmatikus megújulási mozgalomban. Akkora erőt kaptam, az Úrtól, hogy azt éreztem: másnak is át kell élni mindezt, hiszen a testi gyógyulásommal együtt a lelkem is gyógyult, amelyről a következő találkozón 10 ezer ember előtt tettem tanúságot a Budapest Sportcsarnokban, csakúgy, mint Eperjes Károly művész úr, aki szintén megosztotta tapasztalatait a Szentlélek életátalakító hatalmáról. Akkor még a megyei kórház izotóplaborjában dolgoztam, s miután a „vasárnapi kereszténységből” megtértem, bizonysággá vált, hogy Isten adományaival jól kell sáfárkodnunk, hiszen nemcsak a magunk, hanem mások számára is nagy segítséget jelenthetnek. Lelkesedésemben feladtam világi munkahelyemet, ugyanis Varga Laci atya, a Szent Imre-templom plébánosaként arra kért, legyek a templom sekrestyése és vállaljam el a plébániai iroda vezetését. Így még közvetlenebb kapcsolatba kerültem a hívekkel és a keresőkkel, és az is ajándék, hogy nemcsak az idősebbekkel, hanem a középkorúakkal és a fiatalokkal is egyaránt szót értettem. Akkoriban még 80 fős Szentlélek-szemináriumokat szerveztünk, melyek résztvevői köre, a folyamatos megtérés útjára lépve, valóban odatalált az Istenhez, és a mai napig szolgál az egyházban és erősíti a karizmatikus vonalat, valamint közösségi emberként egymást is, mivel a hátuk mögött hagyott 2-3 évtizedben szinte részévé lettek egymás életének.

– Miként lehet karban tartani, erősíteni a karizmákat? Elég egy međugorjei vagy egy szentföldi zarándoklat?

– Gyakorlással. Semmiképpen nem szabad hagyni, hogy ellaposodjanak, elkopjanak Isten ajándékai. Akkor erősödnek csak, ha használjuk őket bátran. A zarándokhelyek, a kegyelem oázisai is sokat segíthetnek, hiszen rádöbbenthetik az embert arra, mily erőteljes az egyházunk, de arra is: a hit hegyeket mozgathat. Međugorjében több tucatszor jártam, de más hazai és külföldi zarándokúton – mint például Lourdes-ban, Czestoshowában – is részt vettem, és nagy élmény volt a szentföldi utazás is. Mindenütt az élő vízforrást, a Szűzanya gondoskodását éreztem, aki szelíd alázattal vezet bennünket Jézushoz. A személyes istenkapcsolat megtalálása a legnagyobb misztérium. Isten alig várja, hogy beengedjük az életünkbe. A lelkigyakorlatoknak a lelki vezetéssel zajló csendes napok jótékonyan hatnak, és az embernek olykor-olykor érdemes elvonulni „belső várkastélyába”, de nem feledhető, hogy a hitgyakorlás közösségben teljesedhet ki igazán.

– Ön nyíltan hirdeti hitét, elköteleződését Isten iránt, s erről számtalanszor tanúságot is tett, melyre nagy szükség van a világban. Közvetlen környezetében nem voltak fanyalgók, nem lett támadások célpontja?

– Különösebben nem, ám későbbi, már nyugdíj előtti munkahelyemen elvárták, hogy ne gyakoroljak kritikát, ha keresztény vagyok, akkor tűrjek el mindent. Isten pedig nem erre hívott; Jézus korának legnagyobb politikusa és kritikusa volt…

– A karizmatikus mozgalom ugyan sokakat megérintett, majd magával ragadt az egyházi személyek közül is, mégis azt tapasztalom: sokkal többen is lehetnének. Akár Somogyban is…

– Ez így igaz! A karizmák nem akadályozzák, hanem segítik az embert a szolgálatában, ám azt érzékelem, hogy sok pap attól tart, hogy a Szentlélek túl hirtelen, túl gyorsan szeretne gyökeres változást hozni az életébe. Olyant, amilyenre nem biztos, hogy emberileg már alkalmas lenne. De hál’ Istennek akadnak olyan idős atyák, akik a kezdetektől, s titokban lettek karizmatikusok. Akkor, amikor még tilos volt gyülekezni.

– Kikre gondol? Balás Béla emeritus püspökre és Keczely Károly atyára, a kétújfalui plébánosra, aki az egyházmegye legrégebb idő óta szolgáló papja?

– Rájuk mindenképpen, de Varga Laci atyáról se feledkezzünk meg, és a fiatalabbakról: Rumszauer Miklós és Fábry Kornél atyákról!

– A köztünk élő Szentléleknek, a harmadik isteni személynek köszönhetően világiak, egyháziak élik teljesen másként – sokkal teljesebben – hitüket, kereszténységüket, s ezzel együtt személyes életüket. Egy-egy dicsőítő énekekkel kezdődő imaalkalmon – mint például a kaposvári Szent Imre-templomban működő Érints meg! közbenjáró imadélutánon – tapintható a kegyelem, élő valóság a gyógyulás, hiszen Isten a legfőbb gyógyító. Milyen visszajelzésekkel szembesül?

– Régóta tartó, nagyon fontos szolgálat az, ami ott zajlik, hiszen sokan a közbenjáró imának köszönhetik folyamatosan erősödő hitüket és a bennük növekvő szeretetet. Nemcsak testi, hanem lelki gyógyulásokért is imádkozunk, hiszen általában a lelki bajok betegítik meg a testet. Sokan hálásak e lehetőségért, mivel a nehézségek ellenére gyakran ez az ima tartotta meg őket, s kaptak Istentől új reményt, folyamatosan mélyülő szeretetet a családokban, miközben az ima hatására a kiengesztelődés is megtörtént, mint gyógyulásunk alapja.

– Október 22-én Kaposvár lesz a házigazdája az országos karizmatikus találkozónak, melyen Josiph Loncsarnak és Mijo Baradának is hallhatjuk gondolatait. Mindkét személy hiteles világi örömhírnök, erről többször is meggyőződhettünk. Ön mit vár a Kaposvár Arénában tartandó találkozótól? Megerősödhet lelkileg nemzetünk?

– Mindenképpen, hiszen most különösen nagy szükség van a lelki erőre. Isten nem a csüggedés, hanem az erő lelkét adta nekünk – ahogy a 2. Timóteus-levélben is olvashatjuk. A jelenlegi politikai és gazdasági helyzetben talán a legnagyobb szükség arra a lelki erőre és arra a közösségre van, mint amilyen az egyházunk. A hit nem magánügy; kihat az egész világra, persze ehhez az kell, hogy egységben legyenek az egyházi és a világi személyek is. Ekkor sokkal jobban meg tudnánk mutatni a világnak életünkkel Krisztust. Meggyőződésem, hogy leghitelesebben személyes példánkkal tehetünk tanúságot. Ez sokszor nem egyszerű, különösen a családjainkban, de mindenkor törekednünk kell rá.



Kegyelemár a huszadik században



2000 évvel ezelőtt az első pünkösdkor született az egyház; Jézus tanítványai, férfiak és nők, hirtelen megteltek a Szentlélek erejével, és bátran hirdetni kezdték az evangéliumot. A 20. században egy olyan kegyelmi áramlat vette kezdetét, amely során világszerte a keresztények egyre nagyobb hányada személyesen átéli ezt a személyes pünkösdi tapasztalatot, ahogy a Szentlélek közvetíti Isten szeretetét és erejét, igen gyakran a Szentlélek ajándékainak – karizmáinak – kíséretében, innen kapta a karizmatikus megújulás elnevezést. A katolikus karizmatikus megújulás tagjai elkötelezettek amellett, hogy ez az ébredés átjárja az egyházat és a társadalmat.