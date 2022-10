– Ennyit egyszerre nem mutattunk meg az olvasóknak, ám most egy napig megtekinthetik őket. A legrégebbi szerzője ugyan nem magyar, de 1519-ből származik ez a Rotterdami Erasmus levelezéseit tartalmazó könyv, aminek különlegességét emeli, hogy első kiadás – mutatta. Az asztalon feküdtek olyan muzeális könyvek, mint a Gyapjas vitézek, amely 1794-ből származik. A szerző, Dugonics András Szegeden volt tanár, szépirodalmi műve nyelv­újító jelentőségű, új matematikai kifejezések származnak tőle, mint például a számtan.

– Ez a Szentbiblia egy olvasónk padlásról került elő, ez a másik kiadvány pedig azért érdekes, mert ugyan Budán nyomták, de a Kaposvári Fiúgimnázium Házirendjét tartalmazza 1829-ből. Van itt egy disznóbőrkötéses, kapcsos könyv is, amelyik nagyon jó minőségben megmaradt az utókor számára: 1598-ban adták ki. A régi könyvek között felfedeztük a kaposvári kórház alapítójának, Csorba Józsefnek 1829-ből származó könyvét is, amelynek témaköre az orvosoktatás.

Fotós: Muzslay Péter

– A legértékesebb könyv, egy első kiadású, első példányú Nagyváti János, A szorgalmas mezei gazda című kötete. Egy másik példány tíz évvel ezelőtt 500 ezer forintba került belőle egy antikváriumban. Nagyváti mezőgazdasági újításokkal foglalkozott – vette kézbe Németh Gabriella a könyvet.

– Különleges ez a földrajzi atlasz is 1710-ből, mert ugyan tud már Kepler elméletéről, ám csakis az egyház tanításának megfelelő a tartalma. Az illusztrációk teljesen megfelelnek a modern kornak, viszont Ázsiát tekinti központi földrésznek – nyitotta ki és lapozott bele a nagy méretű atlaszba.

Némelyik kötetben az egykori tulajdonos feljegyzései is benne vannak, mint például Bátyai János írása 1773-ból a Ciceró beszédeit tartalmazó 1541-es kötetben – lapozta fel a feldolgozási osztály vezetője a könyvet, amelyet hétfőn bemutatnak a nagyközönségnek is, ahogy Pázmány Péter 1623-ban, Pozsonyban kiadott Igazságra vezérlő kalauzát. A kötetek némelyike az interneten fellapozható, ám kézbe nem vehetők.

Pázmány Péter ma is az igazságra kalauzolná az olvasókat

Régi könyvekhez leginkább adományként jut a könyvtár. Néha azonban vásárolhatnak is egy-egy különleges példányt. Tavaly 100 ezer forintért vettek meg egy Kozma Lajos-kötetet, amelyet az illusztrációk miatt tartottak érdekesnek.

Néha szükségesnek tartják, hogy egy-egy példányt fertőtlenítsenek. Van egy tíz nyelven beszélő szótáruk, amelyet a közelmúltban szó szerint kimostak. – Ez egy restaurálási eljárás. Lapokra szedték a megsárgult könyvet, és egy speciális oldatba mártották, majd kiteregették száradni a kifehérített lapokat, amelyekről az írás nem, csak a több évszázados használati nyomok tűntek el – mesélte az érdekes, ám milliós nagyságrendű fertőtlenítő eljárást Németh Gabriella.