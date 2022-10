Az energiaárak ugrásszerű növekedése miatt több településen is takarékossági intézkedéseket vezetnek be, s hasonló döntésekre kényszerültek a kulturális intézmények, kiállítóhelyek. A kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum is telephelyei ideiglenes bezárására kényszerül.

– A Rippl-Rónai Villa esetében a nyári 50-60 ezer forintos rezsiszámlák helyett augusztusra 450 ezer forintos összeg érkezett, ez kilencszeres emelkedés, mondta Ábrahám Levente múzeumigazgató. – Természetesen az összes hazai múzeumhoz hasonlóan mi is spórolásra kényszerülünk, hiszen ilyen mértékű növekedést egyetlen intézmény sem tud kigazdálkodni.

Ezért a megyei múzeum kiállítóhelyei egy részét bezárja az őszi-téli időszakban. Csak tavasszal nézheti meg a nagyközönség az Otthon melege kiállítást a Vaszary Házban, valamint a vadászati és az Afrika vadvilága kiállításoknak helyet adó Anker ház sem látogatható a fűtési időszakban. A desedai Fekete István Látogatóközpont is bezár, ahol az energiaválságtól függetlenül is áttértek volna őszi nyitvatartásra. A már említett kiállítóhelyeken temperáló fűtést biztosítanak, a Rippl-Rónai Villában lévő 90 értékes képet pedig a Fő utcai épületbe helyezik át. – A kaposvári és somogyi vendégek nem maradnak teljesen kultúra nélkül, hiszen a Fő utcai épületünkben továbbra is látogatható lesz a Rippl-Rónai Ödön-kiállítás, valamint a néprajzi látványtár, jegyezte meg Ábrahám Levente. Az épület egy része most újult meg, ott a Természeti örökségünk és a régészeti kiállítást fogjuk felújítani. Az intézmény 100 millió forintot nyert a néprajzi kiállítás megújítására, amely a tervek szerint a jövő év második felében készül el. Amint ezek megvalósulnak – remélhetőleg már a jövő év első felében – mindkét kiállítást meg tudjuk nyitni és akkor teljes időben üzemelünk, mondta a múzeumigazgató.

Nagy reményeket fűznek a felújítás alatt álló volt levéltár épületéhez, ahol új kiállítások és munkatársi irodák kialakítását is tervezik. Ők jelenleg a volt nyomda épületében dolgoznak. Ábrahám Levente elmondta: nem küldenek el senkit, hiszen a téli időszakban is sok munka akad a múzeumban. Jelentős mennyiségű nyilvántartási munkát kell végezni, emellett kiemelt feladat a közhozzáférési és digitalizálási munka.



A szerencsések termálvízzel fűtenek

A barcsi Dráva Múzeumban is takarékoskodnak ősszel és télen, csak minden másnap nyitnak ki, ezenkívül csak előzetes bejelentkezés alapján fogadják a múzeumlátogatókat. – Szerencsére Barcson a kulturális és önkormányzati intézményeket termálvízzel fűtik, így itt inkább az áramszámlák jelentenek komoly gondot, mondta Veszner Ádámné igazgató. Azt még nem tudják, pontosan mennyivel nőttek a kiadások a művelődési ház és a múzeum esetében, de a könyvtár esetében 100 ezer forinttal drágult a havi villanyszámla.

A közelmúltban átadott, felújított Kunffy Lajos Emlékmúzeumban is spórolnak az energiával, tudtuk meg Németh Anikó múzeumvezetőtől. Novembertől 10–16 óráig látogatható a létesítmény csütörtöktől vasárnapig.

Fával fűtenek a spórolás jegyében

A Szennai Skanzenben a gázüzemű fűtésről fatüzelésre állnak át, ahol csak ez megoldható. – Így tartjuk melegen többek között a parókiaépületet, ahol irodahelyiség, múzeumpedagógiai foglalkoztató, mosdók és egyéb szolgálati helyiségek találhatók, tudtuk meg Balogh Enikő tagintézmény-vezetőtől. – A közönségforgalmi fogadótérként funkcionáló épületet legfeljebb 18 fokra, gyermekfoglalkozás esetén – elektromos rásegítéssel – maximum 20 fokra fűtjük fel, míg a kiállítóterekben a hőmérsékletet a műtárgyvédelmileg megengedhető legalacsonyabb szinten tartjuk. Folyamatos szellőztetés mellett ügyelünk a páratartalom megfelelő szinten tartására és a műtárgyak állapotára is, válaszolta kérdésünkre Balogh Enikő tagintézmény-vezető.

Fotó: Lang Róbert