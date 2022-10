Életre szóló élményeket gyűjtöttek a Balaton Táncegyüttes tagjai a nemzetközi World Folklore Festivalon, amelyet Olaszországban és Franciaországban tartottak. A siófoki táncosok egyedüli magyarországi csoportként, meghívásra érkeztek az eseményre, ahol kilenc kelet-közép európai nemzet tánckara képviseltette magát. – Megmutattuk magunkat a fesztiválon, Ipoly-menti, zselici és szilágysági táncokkal – mondta Csuti Péter, az együttes egyik művészeti vezetője.

Elképesztő élmény volt a tengerparton táncolni.

A Balaton Táncegyüttes 47 táncossal érkezett Olaszországba, s a Tarsoly zenekar kísérte őket. Ennek köszönhetően az egyhetes fesztivál ideje alatt minden este táncházat tartottak a balatoni táncosok. – Egy szálláson voltunk a bolgárokkal, velük olyannyira összebarátkoztunk, hogy már az első este után jelezték, hogy igény volna a táncházra, mesélte Csuti Péter.

Hozzátette: tagjaik közül többen olyan mesés helyekre juthattak el a World Folklore Festivalnak köszönhetően, ahova egyébként valószínűleg nem lett volna lehetőségük. Kirándulást tettek többek között a Cote d’Azurra, jártak Nizzában és Monacoban is. – Táncoltunk Cannes-ban a tengerparton, de felléptünk San Remoban az olasz dalfesztiválnak is helyszínt biztosító, híres Ariston Színház előtt és a Diano Marino városháza előtt is, sorolta a táncegyüttes művészeti vezetője az élményeket.

Felléptek a san-remo-i városháza előtt is.

Csuti Péter hozzátette, nemcsak az életre szóló élmények miatt volt fontos ez a turné, de nagy közösségkovácsoló erővel is bír egy ilyen nemzetközi fellépés, ahol ezúttal minden korosztály képviseltette magát. S azoknak is igyekeztek kedvezni a csoport vezetői a lehetőséggel, akik oroszlánrészt vállaltak az év során az együttes sikereinek kovácsolásában.