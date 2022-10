A jótékonysági ügy népszerűsítését Trokán Anna színművésznő is segíti. Az akcióhoz bárki csatlakozhat, ugyanis a felajánlásra szánt könyveket a FOXPOST ingyenesen szállítja el céljukhoz.

Nem kell mást tennünk, mint az automatánál az adományrekesz nyitása gombra koppintani és elhelyezni a felajánlásokat.

A szervezők arra biztatnak minden olvasni szerető gyermeket és felnőttet, hogy a jó állapotban lévő, de már nem használt mesekönyveket, ifjúsági regényeket küldjék el idén karácsonyra azoknak, akik csak ily módon tudnak a mesékhez, az olvasás öröméhez jutni.

A Segélyszervezet olyan könyveket fogadna szívesen, amelyek használtak, de nem szakadtak, vagy összefirkáltak, illetve új mese- és ifjúsági könyveket is várnak a babáknak valótól egészen a tiniknek szólókig. A felajánlásokat november 6-ig lehet eljuttatni a rászoruló gyerekekhez a már ismertetett módszerrel.

A jótékonysági akció népszerűsítését Trokán Anna színművésznő is segíti, többek között az Ökumenikus Segélyszervezet egyik gyermekeket segítő vidéki intézményében tartva mesefelolvasó élményprogramot nehéz körülmények között élő gyermekek számára. - Az esti meseolvasás fontos része a család mindennapjainak. Nemcsak a gyerekek szellemi fejlődését segítő, illetve a szülők és a gyerekek közti köteléket erősítő közös program, hanem bensőséges, vidám élmény is egyben, mely hozzájárul a kicsik egészséges lelki fejlődéséhez is. A segélyakció pedig abból a szempontból is értékteremtő, hogy lehetőséget nyújt az adományozó családok gyermekeinek a szemléletformálásra. A szülők ugyanis gyermekeikkel közösen választhatják ki és együtt küldhetik el a csomagautomaták segítségével a rászoruló családok gyermekei számára a már nem használt, de jó állapotú mesekönyveiket – mondta el Trokán Anna az akció elindításakor.

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója kifejtette: - Gyermekeket segítő intézményeinkben rendkívüli áremelkedések mellett is mindent megteszünk, hogy a fizikai szükségletek kielégítése és a szegénység okozta hátrányok leküzdése mellett a gyermekkor pótolhatatlan pillanatainak megélésére is maradjon figyelem. Azt tapasztaljuk, hogy utóbbi időszakban tapasztalható általános drágulás jelentősen érinti a papír, így a könyvek árait is. Sok család számára luxuskategóriába került a mesekönyv. A most induló adománygyűjtéssel együtt esélyt adhatunk arra, hogy sok rászoruló gyerekek mikuláscsomagjába vagy karácsonyfája alá kerüljön a gyermekkorban meghatározó élményt nyújtó ajándék.

Bengyel Ádám, a FOXPOST társalapító vezérigazgatója elmondta, hogy a FOXPOST-nál kiemelten kezelik a jövő generációinak támogatását. Elsősorban olyan társadalmi szerepvállalásokat keresnek, ahol azzal tudnak segíteni, amihez a legjobban értenek: korszerű és egyszerű szállítmányozási megoldást biztosítani az együttműködéseikben, figyelemmel arra, hogy hogyan állhat az országos csomagautomata-hálózatuk a társadalom szolgálatára. - Szülőkként mi magunk is elengedhetetlennek tartjuk a mindennapi olvasást, kiemelt szerepet kap ez kisgyermek korban, amikor a gyerekek a mesék, történetek által fedezik fel a világot. Mindez formálja jellemüket, valamint fejleszti készségeiket és személyiségüket.

Az összegyűlt könyveket az Ökumenikus Segélyszervezet intézményhálózatán keresztül 20 településen több mint 3000 rászoruló gyermeknek szeretné eljuttatni.