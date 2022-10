Az első önálló kiállítását megvalósító alkotó egy lelki utazásra hívja képeivel a látogatókat.

– Gyermekkorom óta rajzolok és festek, így természetes volt számomra, hogy a művészeti pályát válasszam – mondta el érdeklődésünkre Nadrai Beáta, a marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Hidas Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola rajztanára. – Mindennapjaimat ma is átszövi a rajzolás-festés, a gyerekek munkái által folyamatosan részese lehetek egyfajta alkotói miliőnek.

– Korábban is festettem már tájképeket, ahol elsősorban a látvány szépsége ragadott meg, de amióta egy csendesebb helyre költöztem, több időm és lehetőségem van befelé fordulni, ennek következtében jöttek létre azok a munkák, amelyeket most bemutathatok a marcali kiállításon – tette hozzá az alkotó, aki pár éve Nemeskisfaludon él egy paraszti jellegű házban. Még egy jurtát is felállított az udvarában.

– Nagyon fontos számomra a spiritualitás, az idővel való foglalkozás, s az idővel való kapcsolatom. A lélek belső rejtekeibe való utazás, a gyerekkori emlékek, az álmok és azok jelentései szintén foglalkoztatnak. Mindez most vászonra kívánkozott, és izgatottan várom, hogy milyen hatást kelt a látogatókban – emelte ki.

Az alkotó a természet szépségét is megjeleníti munkáin, így egy pilisi kirándulás ihlette kép is látható lesz a tárlaton. A misztikus hangulatú kiállítás október 19-től november 28- ig megtekinthető a Marcali Kulturális Központban.

Új technika

Nadrai Beáta alkotásain a kék szín, és annak ezernyi árnyalata dominál, amely a misztikus hangulatot előidézi. Jelzésszerű figurák, és egy-egy szuggesztív tekintet előtűnik a többnyire sötét háttérből. A vászonképek mellett egy különleges technikával is bemutatkozik a tárlaton. Rétegelt lemezt pácol lazúros technikával olyan módon, hogy a fa erezete megmaradjon, majd a felület adta formákat beépíti a kompozícióba.