Bár kétségkívül jelentős esemény volt a hétvégi, a közösség számára azonban a korábban megtartott nyárbúcsúztatónak volt nagyobb jelentősége. A magyarázat abban rejlik, hogy míg a szüreti programban csak a szereplők álltak színpadra, addig ez utóbbi eseményen néhány kivételtől eltekintve valamennyi klubtag részt vett, ezen kívül a negyedszázados hagyomány folytatásaként a jákói és a kaposfői szépkorúakat is vendégül látták.

A találkozó az idősek napjához is kapcsolódott, ez egyrészt az önkormányzat támogatásában nyilvánult meg. Másrészt Prukner Gábor polgármester a köszöntőjében a település időseinek egyéb módon történő megbecsüléséről is beszélt. Előzetesen elmondta, hogy mintegy négyszázötven öregségi nyugdíjas van a településen, akiknek a többsége hölgy, és sok az egyedül élő közöttük. A faluvezetés mindenkor kiemelt figyelmet szentelt a szépkorúaknak – mondta a polgármester –, a részükre kétmilliós segélykeretet is létrehoztunk, amelyből elsősorban a hátrányos helyzetűeket támogatjuk. Emellett a nyugdíjasklubról sem feledkezünk meg – tette hozzá.

Prukner Gábor a szervezettel kapcsolatban kiemelte: a közösség jó lehetőséget kínál az időseknek, hogy találkozhassanak egymással, ugyanakkor komoly lelki támaszt nyújt az egyedül vagy magányosan élők számára is. – Mindezért elismerés, a kiváló együttműködésért pedig köszönet jár nekik – tette hozzá a polgármester.

Ambrus Györgyné klubvezető is az önkormányzat és a klub között kialakult jó kapcsolatot emelte ki, a polgármester által elmondottak kiegészítéseként pedig az utóbbi időszak programjairól is szót ejtett. Beszélt a nyár eleji tatai kirándulásról, felelevenítette a kistérségi bemutatót, melyen sikeresen szerepeltek, és említést tett a Zselici Ezüsthárs Naturpark rendezésében tartott, hangulatos családi napról is. Sajnálatát fejezte ki, hogy a kellő számú jelentkező híján elmaradt a megyei Reuma-kúra sportnap, amelynek a korábbi években négy alkalommal is ők voltak a rendezői. Végül a meghívottakkal való remek kapcsolatról is beszélt, hiszen nem csupán ők voltak gyakran a vendéglátók, de a mérői klubtagok is rendszeresen szomszédoltak az említett településeken.

A barátság megerősítéseként ajándékokkal is kedveskedtek egymásnak, meglepetésként egy Kaposmérő és környékével kapcsolatos kérdőívet töltöttek ki a részvevők, amelynek végén az elismerés sem maradt el. A rendezvény vacsorával és az estébe nyúló táncmulatsággal ért véget.