Szezonális MÁV jegyek

A november 1-jei hosszú hétvégéig érhetők el az ország különböző tájain érvényes szezonális napijegyek. Érdemes kihasználni az ünnepi időszakot, a közeledő hosszú hétvégét a késő őszi kirándulásokra.

Akár a Dunakanyar, a Börzsöny és a Pilis, vagy a Bakony, illetve Tokaj régiójába utaznánk, esetleg tennénk még egy sétát a Balaton mellett, érdemes a MÁV-Volán-csoport járatait és közös jegytermékeit választani.

A MÁV-Volán-csoport közös szolgáltatás fejlesztéseinek kiemelt célja, hogy egyre többen válasszák a jövőben a fenntarthatóbb közösségi közlekedést az egyéni utazás helyett, ezzel is hozzájárulva a károsanyag-kibocsátás jelentős mértékű csökkentéséhez, az élhetőbb, zöldebb jövő kialakításához. Az elmúlt években folyamatosan bővült a helyközi busz- és vonatjáratokra érvényes közös jegytermékek köre is, egyre több, a belföldi turizmust ösztönző napijegyet vezettek be az ország különböző régióiban. A Balatonnál érvényes 24 és 72 órás jegyek, a Bakony-, a Tokaj térségi Borongoló- és Dunakanyar napijegyek nagyon népszerűek az utasok körében, idén eddig már közel 37 ezren utaztak ezekkel a jegyekkel, míg tavaly 30 ezren vették igénybe a termékeket.

MÁV és Balaton

A Balaton24 és Balaton72 napijegyekkel a part menti települések turisztikai látnivalói és szórakozóhelyei könnyen és kényelmesen elérhetők; a Balaton körüli vasútvonalakon, a Balatonfenyvesi kisvasúton, valamint a Volánbusz egyes part menti járatain is korlátlan számban lehet utazni. A 24, illetve 72 órás jegyek november 1-jéig minden napra megválthatók a MÁV-START pénztáraiban és jegyértékesítő automatáiban.

A Balaton24 ára a MÁV START pénztárakban és automatákban 1090 forint, online felületen 981 forint, 26 éven aluliaknak pedig a pénztárakban és automatákban 750 forint, online 675 forint. A Balaton72 ára a MÁV-START pénztárakban és automatákban 2740 forint, online felületeken vásárolva pedig 2466 forint. A 26 éven aluliak számára pénztárakban és automatákban 1850 forintért, online 1665 forintért vásárolható meg.

Október 31-ig érvényesek az előző félévre érvényes matricával ellátott diákigazolványok

Az előző tanévben, illetve félévben kapott diákigazolvány-matricák október 31-ig jogosítanak utazási kedvezmény igénybevételére, ezért a MÁV-Volán-csoport is arra kéri a diákkedvezménnyel utazókat, hogy időben gondoskodjanak okmányuk érvényességének meghosszabbításáról. A köznevelési és felsőoktatási intézmények minden tanévben/félévben érvényesítő matricával látják el a diákigazolványokat, amelyek a felsőoktatásban az első félév végéig, azaz március 31-ig, a köznevelési intézményekben pedig a következő év október 31-ig érvényesek. Az új matricákat október végéig érdemes beszerezni.

