Különleges emlékeihez választott költeményeket Simorjay Emese, az életútjának különböző állomásairól válogatva.

A megyei könyvtárban tartott előadásán hallhattuk: nagycsaládból származik, legkisebb gyerekként. Talán emiatt is igyekezett felhívni magára a figyelmet, saját bevallása szerint is virgonc, nyughatatlan kislány volt. Többféle sportágat kipróbált diákkorában, de tanult zongorázni, kórusban énekelt. Másodikos gimnazistaként egy barátnőjével benevezett a Ki mit tud?-ra. Ehhez ki kellett tölteni egy kérdőívet, amelyben azt kérdezték tőle, hogy hol szeretne továbbtanulni. Hirtelen jött ötlettől vezérelve beírta a Színház- és Filmművészeti Főiskolát, és onnantól ez a cél lebegett a szeme előtt.

– Nappali prózai és esti filmes szakra jelentkeztem, végül operett-musical szakra vettek fel – elevenítette fel Simorjay Emese. – Beénekeltem és betáncoltam magamat erre a szakra. Az órarend szerint délelőtt volt a táncóránk, majd a színházban próbáltunk. Szerencsés voltam, mert a Vígszínházba kerültem. Nagy élmény volt, hogy 19 évesen Ruttkai Évával és Darvas Ivánnal játszhattam egy színpadon. Már első- és másodévesként dolgozhattam a színházban, filmekben, kaptam beugrási lehetőségeket. Bereményi Géza Légköbméterében főiskolásként Kern András volt a partnerem, és forgattam annak idején az NDK-ban is.

Gyermekkorában még nem volt versmondó kislány, csak később, a gyermekeknek szóló Zsebtévében vált azzá az 1970-es években. A főiskolán sok verset olvasott, a felvételire készülve kezdett foglalkozni a lírával. Szép lassan ivódott belé a versek szeretete, mert a verseknek idő kellett, hogy beérjenek, állítja. Ilyen volt számára Babits Esti kérdése, ami a főiskolán még csak nyelvgyakorlatnak számított.

– Ma vidéken, Eger mellett, Noszvajon élek – avatott be a mindennapjaiba a színművésznő.

– A kisfiam az egri fiúkórusba járt énekelni, és az előadásaikon én voltam a versmondó és a műsorvezető. Ezen keresztül ismerkedtem meg az istenes versekkel. Alkalomra és az adott szituációra most is keresek verseket, de be kell vallanom, hogy ma már kevesebbet tanulok, inkább olvasom a költeményeket.

Hála a versekért

Remenyik Sándor, Sík Sándor, Mécs László – mostanában az istenes versek állnak közel hozzá, de meg kell találnia azokat a költeményeket, melyeket ő ért meg igazán, és tovább is tud adni, szívéből-lelkéből megszólaltatni. Elég sok családi elfoglaltsága akad, de amikor Mondj egy te is verset klub van, akkor mindig új versekkel ismerkedik. Szerinte a mai világban, háború és válság idején is szükség van a versekre, hogy ne csak a rosszra koncentráljunk, mert minden örömért hálát kell adni a Jóistennek, tette hozzá.

Simorjay Emese a régi sikerekből táplálkozik, ezért örült, hogy a versekre készülve felidézhette az életét. A közönség nem felejtette el: most volt a születésnapja, és bár nincs fent a Facebo­okon, mégis sok száz köszöntést kapott.