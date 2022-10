Az idén emlékezünk gróf szentgyörgyi Hugonnai Vilma (1847–1922), az első Magyarországon képesítést szerzett orvosnő halálának centenáriumára. Fontos mérföldkő a magyar tudománytörténetben. Külföldön megszerzett diplomájának magyarországi elismerése, honosítása 1897-ben történt. Ezt megelőzően hazánkban orvosi tanulmányokat és orvosi gyakorlatot csak férfiak folytathattak.

A család őse, szent-györgyi Horváth Zsigmond 1807-ben Somogy vármegyében követ volt. Nagy Iván családtörténeti adatai szerint 1810-ben Hugonna helységre királyi adományt és grófi rangot nyert I. Ferenc császár-királytól. Ettől kezdve a nevét Hugonnayra változtatva használta. Leszármazottai azonban a szent-györgyi előnevet és a Hugonnay családi nevet egyaránt eltérő formában írták. A család ősi fészke Vas vármegyében Szent-György helységben volt. Szent-Györgyi Hugonnay Zsigmond már a főváros közelében, Tétényben élt, ő volt a nagyapja Hugonnai Vilmának. Szentgyörgyi Hugonnai Vilma Nagytétényben született 1847-ben. A kiegyezés után, egy viszonylag konszolidáltabb időszakban értesült arról, hogy Zürichben az orvosi tanulmányok lehetősége a nők előtt is megnyílt. Nálunk akkor még Ferenc József császár és király határozottan ellenezte a nők egyetemi tanulmányait. A diploma megszerzésére csak külföldön nyílt lehetőség.

Hugonnai Vilma 1872-ben iratkozott be a zürichi orvosi karra, és 1879-ben avatták orvosdoktorrá. A családja beleegyezett ugyan a külföldi tanulmányaiba, de a szükséges anyagi feltételeket neki kellett megteremtenie. Végzés után egy rövid ideig még egy zürichi klinikán dolgozott, majd 1880-ban hazatért Magyarországra. Svájci diplomájának itthoni honosítása a tiltó jogszabályi környezet miatt nem volt lehetséges, a törvényi változtatást pedig királyi szentesítés nélkül nem lehetett megoldani. A magyar hatóságok felvilágosultabb, megengedőbb gondolkodása a Habsburg uralkodó ellenállásába ütközött. Még az sem segített, hogy Budapesten az Orvosi Kar hajlott a méltányos elbírálásra.

1896-ban a magyar millennium egy oldottabb légkört és emelkedett hangulatot hozott. Ennek is szerepe volt abban, hogy újabb kérvényezésre a megváltozott törvényi háttérrel Budapesten Hugonnai Vilmát orvosdoktorrá avatták. A nevezetes nap 1897. május 14-én volt. Megkezdhette magángyakorlatát. Előadásokat tartott a Bábaképző Intézetben, és francia, valamint német szakkönyvek magyarra fordításával foglalkozott. Érdeklődése kiterjedt a leánynevelés kérdéseire is. Rendeződött a magánélete is. Elvált az első férjétől, akivel 18 éves korában kötött házasságot, és férjhez ment Wartha Vince műegyetemi professzorhoz. Wartha is Zürichben tanult és dolgozott. 1867 előtt az ottani műegyetem hallgatója, majd tanársegéde, illetve később magántanára volt. Zürichi éveik nem estek ugyan egybe, mert Wartha korábban élt ott, mégis a fiatalkori szép emlékek és Svájc szeretete is lelki-szellemi kapocs volt közöttük.

Harmonikus házasságban éltek Wartha 1914-ben bekövetkezett haláláig. Hugonnai Vilma kitartóan támogatta a férje hivatását, és éveken át volt a Műegyetem hölgybizottságának vezetője. Az elnöklése alatt a hölgybizottság a világháború alatt hatékonyan segítette a Műegyetemen felállított hadikórház gyógyító munkáját. Hugonnai Vilma nevéhez fűződik több tudományos, valamint népszerűsítő, ismeretterjesztő írás. 1880 és 1897 között, amíg itthon nem praktizálhatott, sokat foglalkozott az orvosi felkészültségére alapozott szakirányú feljegyzéseivel. Sok éven át készítette elő „A nő mint háziorvos” című kötetének kéziratát, amely 1907-ben jelent meg, és ma már a könyvtárak féltve őrzött, védett állományába tartozik. Ez a kötet részben külföldi szerző munkájának a fordítása, részben pedig saját tapasztalatainak összegzése, amellyel az átvett anyagokat kiegészítette. Kapronczay Károly orvostörténész szerint ez a könyv Hugonnai Vilma legjelentősebb munkája. A bőséges anyagot 463 kép és 32 színes tábla és műmelléklet teszi szemléletesebbé.



A gyógyítónak többet kell tudnia a saját szervezetéről is



A könyv előszavában ezt olvashatjuk: „Tévedésen alapszik azon vélemény, hogy az önsegély támogatásával az orvos önmaga alatt vágja a fát, mert minél többet tud a saját szervezetének rendes működéséről, valamint rendellenes voltáról a gondolkozó ember, annál inkább keres segélyt ahhoz értő egyéntől betegség esetében.” A fordító-szerző doktornő így írja alá a nevét az előszó végén. „ Dr. gr. Hugonnai Vilma Wartha Vinczéné. Az ilyen terjedelmű, ilyen összetettségű orvos-egészségügyi mű a nagyközönség számára magyar nyelven a XX. század első évtizedében még igen nagy ritkaságnak számított. Az első magyar orvosnő az egyik vezetője volt a tudományos ismeretterjesztő társaságnak, és részt vett az Országos Nőképző Egyesület megalapításában. Hugonnai Vilmának ma emléktáblája van Budapesten a VIII. kerületi Bíró Lajos utca 41. számú ház falán. Itt töltötte életének utolsó éveit. Rá emlékeztet a szintén budapesti, VIII. kerületi Hugonnai Vilma tér elnevezése is.