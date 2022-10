A művészettörténészek 160 és 220 millió forint közé becsülik Rippl-Rónai József olajjal készült festményét. Az 1910 környékén készült alkotás végül „csak” a kikiáltási áron talált gazdára a budapesti aukción. Kelen Anna, a Virág Judit Galéria művészettörténésze lapunknak elmondta, a Somssich Gézát ábrázoló festmény egy barátság portré, amelyet Rippl-Rónai József Vótapusztán, a Somssich család birtokán, a kastély tornácán festett. Somssich Géza és a festőóriás gimnáziumi osztálytársak voltak, így alakult ki közöttük a szoros baráti kapcsolat – tette hozzá a művészettörténész. Később Rippl-Rónai Franciaországba ment, a gróf pedig katonai pályára lépett. Majd miután leszerelt és jó barátja is hazaköltözött Kaposvárra, mindketten aktív társadalmi életet éltek. Gyakran jártak hozzájuk művészek, írók, zenészek és sokszor vendégeskedtek egymásnál. Kelen Anna szerint egy ilyen alkalommal készülhetett el a portré is. – A festmény azért is ennyire értékes, mert Rippl-Rónai József legkeresettebb és legjellegzetesebb stílusában, az úgynevezett kukoricásban készült. Ez az időszaka csak néhány évet ölel fel – hangsúlyozta a művészettörténész.



A szintén kaposvári születésű Vaszary János alkotásai is népszerűek voltak a fővárosi aukción. A legdrágábban A San Domenico Hotel kertje Taorminában című festmény kelt el. Az 1936-ban készült alkotásért 85 millió forintot fizettek. Vaszary János feleségével több alkalommal is nyaralt az olasz településen. A mai napig működik és fogad látogatókat az a hotel, amelyben megszálltak. – Ez a kép Vaszary örömfestészetének egy nagyon szép példája, minden benne van, ami a művész késői itáliai korszakát jellemzi – hangsúlyozta Kelen Anna. – Nagyon jól felismerhető a helyszín, ami elég ritka. Azt lehetett tudni Vaszaryról, hogy mikor és hol járt, hiszen ráírta a képeire, de ő általában jegyzeteket készített az őt érdeklő napernyőkről, mozdulatokról és ezeket a műtermében összegezte. Ritkán fordult elő, hogy egy az egyben festette meg az elé táruló látványt – tette hozzá a művészettörténész.



Vaszary János A San Domenico Hotel kertje Taorminában című alkotására nagyon sokan licitáltak. A 70 és 100 millió forint közé becsült olajfestmény kikiáltási ára 40 millió forint volt, ennek azonban több mint a duplájáért talált gazdára. Kelen Anna kiemelte, több percig tartott a „küzdelem”. A licit vége felé már lassabban emelkedtek a táblák, de végül elkelt az alkotás. Vaszary Virágcsendélet nőszirommal és tulipánnap című festménye pedig 36 milliós kikiáltási árról indult és 50 millió forintért ütötték le.



Milliókért keltek el az aukción a somogyi festőművészek képei