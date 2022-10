A kultúrház és a turisztikai központ nyitva van, a városi múzeum, a művészeti galéria és az ifjúsági klub viszont bezárt Nagyatádon. A város vezetése azért döntött így, hogy faragjon a kiadásain. Ormai István polgármester érdeklődésünkre elmondta, a bezárt épületekben lévő kiállításokat ezután is meg lehet tekinteni, de ahhoz előre be kell majd jelentkezni. A város vezetője hozzátette, az adventi időszakban is spórolnak majd. A szokásos négy hét helyett csak kettő hétig világítanak az ünnepi fények.

Igalban néhány nappal ezelőtt zárták be a művelődési házat. Az épületet gázzal lehet fűteni, de ilyen magas árak mellett az egekbe szállna a település költsége. Obbás Gyula polgármester lapunknak elmondta, még tervezik, hogy a következő hónapokban hol tartják meg a programjaikat. Azt azonban már biztosan tudják, hogy az adventi időszakban nem lesz díszkivilágítás a településen.

Balatonlellén a spórolás miatt összevonták a könyvtárat és a művelődési házat. A dolgozók az utóbbi épületben töltik munkaidejüket. Kenéz István polgármester elmondta, ha valaki szeretne könyvet kölcsönözni, akkor kinyitják a 30 méterrel arrébb lévő épületet. A város vezetője hangsúlyozta, muszáj volt meghozniuk ezt a döntést, de számításaik szerint így is legalább 50–60 millió forinttal emelkedik a rezsiköltségük. Marcaliban nem terveznek bezárni egyetlen épületet sem. A művelődési központ nyitvatartása azonban változhat. Sütő László polgármester lapunknak elmondta, nemrég kapták meg az E.ON-tól a könyvtárépület jövő évi gázszerződés ajánlatát. Ezt várhatóan nem fogadják el, mert a jelenleginél 32-szer kellene többet fizetniük. Az éves átlagos egymilliós kiadás 32 millióra emelkedne.

Nem zárnak be

Csurgón is igyekeznek spórolni a téli hónapokban. A kultúrházat nem kell bezárniuk, mert az épület felújítása miatt amúgy sincsen nyitva. A programok többségét a Történelmi Parkban szervezik meg és amíg jó idő lesz, szabadtéren is tartanak eseményeket. Füstös János polgármester kérdésünkre elmondta, várhatóan a Történelmi Parkban lezárnak egyes helyiségeket, hogy ezzel is spóroljanak. Az adventi időszakban nem terveznek nagy kivilágítást a városban és még azt sem döntötték el, hogy megszervezik-e az egy napos karácsonyi vásárt – tette hozzá a város vezetője.