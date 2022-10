Benépesült a töröcskei közösségi ház környéke. Légvár, játszóház és főzőverseny is várta az érdelődőket szombaton. Volt rönk- és sodrófahajítás, kötélhúzás, zenés előadás, délután pedig egy családi táncházba is bekapcsolódhattak a helyiek. A Kertvárosi Tündérek ajándékokkal készültek és mindenki ehetett a helyben készült színes palacsintákból. A falunapra Szita Károly polgármester is kilátogatott, aki köszöntőjében elmondta: fontosak a közösségépítő események, hiszen összehozza a településrész lakóit. Tóth Beatrixnak és Balogh Mihálynénak emlékérmet adott át közösségteremtő munkájukért.