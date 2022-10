Rotyogott a birkapörkölt vasárnap délután Várdán a faluház előtti téren. Varga András, polgármester elmondta: a közös főzés mellett kulturális programokkal is készültek a falubelieknek és kiosztották a Várda Község Polgáraiért díjakat is. Az elismerést Csikós Nagy Márton szobrászművész és Puskás Béla, helytörténész, a Somogy Temetkezési Kft. ügyvezetője érdemelte ki. Mindketten húsz éve segítik a települést önzetlenül. Csikós Nagy Márton készítette el Várda kültéri szobrait. Puskás Béla megírta a falu történetét és segített a szobrok helyreállításában is. G. L.